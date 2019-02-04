«Яндекс.такси» начал блокировать водителей за превышение скорости

Последние два месяца в «Яндекс.такси» работает технология автоматического мониторинга скорости автомобилей, которая выявляет водителей, превышающих скорость. Система выдает им предупреждения, к которым большинство водителей прислушивается. Однако 1% нарушителей пришлось навсегда заблокировать, так как они не обращали внимания на предупреждения.

Блокировка водителей

За последние два месяца «Яндекс.такси» прекратил сотрудничество с некоторыми своими водителями, навсегда заблокировав их в сервисе. Причиной стало систематическое превышение скорости со стороны таксистов и игнорирование ими предупреждений компании по этому вопросу.

В «Яндекс.такси» уже два месяца применяется технология автоматического мониторинга скорости автомобилей, которые выполняют заказы сервиса. Система выявляет водителей, которые превышают разрешенную на данном участке дороги скорость, и отправляет им предупреждения. До всероссийского запуска, который состоялся 1 декабря 2018 г., система тестировалась в нескольких городах разной величины, с разными дорогами и различной степенью популярности передвижения на такси.

По итогам первых двух месяцев работы технологии в компании отмечают, что 92,4% нарушителей отнеслись к предупреждениям внимательно — уже после второго уведомления они перестали повторять нарушение.

Остальные нарушители игнорировали предупреждения, и компании приходилось применять к ним временную блокировку. После этого еще около 6,6% нарушителей перестали превышать скорость. Однако на 1% нарушителей временная блокировка не подействовала, поэтому их компании пришлось заблокировать навсегда.

В Москве 91,5% водителей-нарушителей «исправились» после первого же предупреждения. В Санкт-Петербурге 88% водителей перестали превышать скорость после двух предупреждений. В этом городе наблюдается положительная динамика: два месяца назад доля «исправившихся» водителей составляла здесь 79%, и это был самый низкий показатель по стране. Однако за два месяца показатель вырос на 8%, что вывело Санкт-Петербург в лидеры.

В Омске за два месяца 95,1% водителей перестали нарушать скорость после двух предупреждений, в Перми — 89%, в Челябинске — 94,19%, в Казани — 94,1%, в Оренбурге — 95%.

Как это работает

Система удаленного мониторинга скорости является собственной разработкой «Яндекс.такси». Движение автомобиля во время выполнения заказа отслеживается по GPS, благодаря чему рассчитывается его скорость. Тестирование технологии, предшествовавшее ее всероссийскому запуску, показало, что система в состоянии учитывать помехи GPS-сигнала. Рассчитанный показатель скорости сопоставляется с ограничениями, действующими на данном участке дороги — сведения о них есть в «Яндекс.навигаторе», в котором водители прокладывают маршруты.

«Яндекс.такси» начал блокировать водителей за превышение скорости

Водитель получает предупреждение только в том случае, если регулярно превышает скорость на 20 км/ч и более. Специальное сообщение поступает через водительское приложение. Если после нескольких предупреждений водитель продолжает совершать нарушения, его ждет временная блокировка. Если же он превышает скорость и после этого — то постоянная.

По итогам применения технологии удалось установить, что в среднем по России водители превышают скорость не более, чем на 8 км/ч. Из этого в «Яндекс.такси» делают вывод, что российские водители в целом стали более аккуратными на дорогах. В компании полагают, что большинство водителей превышают скорость ненамеренно, поскольку они перестают это делать после получения предупреждений.

Как пояснили в «Яндексе» по просьбе CNews, в автомобилях некоторых производителей есть штатные системы, которые предупреждают водителя о превышении скорости. Для этого требуется встроенная навигация и камеры, считывающие дорожные знаки. На основе таких технологий и была создана система автоматического мониторинга скорости «Яндекса». Разработчикам упростило работу наличие точных карт и собственной навигационной системы.



Другие меры безопасности

В мае 2018 г. «Яндекс.такси» сообщил, что в будущем в сервисе должна появиться система мониторинга состояния водителей на предмет излишней усталости. Алгоритм будет выявлять признаки усталости с помощью системы распознавания лиц. Если водитель выглядит уставшим, система посоветует ему отдохнуть и заблокирует поступление заказов. Алгоритм компания намеревалась встроить в планшет водителя. В проект планировалось вложить около $10 млн.

До этого в марте компания сообщала, что проводит тестирование системы подтверждения личности водителя по внешности и голосу. Эту функцию предполагалось добавить в «Таксометр» — программу, через которую водители получают заказы, прокладывают маршруты, рассчитывают свое вознаграждение и управляют сменой. «Яндекс» сообщал, что система уже может распознавать людей с точностью более 90%, даже если в их внешности происходят изменения — например, появляется растительность на лице.