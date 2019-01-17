Власти почти объявили Microsoft монополистом в России

Дело трехлетней давности

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заявила в своем отчете о доминирующем положении корпорации Microsoft на российском рынке операционных систем для настольных ПК и ноутбуков. Проанализированные специалистами ФАС данные относятся к поданной в ноябре 2016 г. «Лабораторией Касперского» жалобе на Microsoft, в котором «Лаборатория» указала злоупотребление доминирующим положением на рынке ОС с целью продвижения встроенного антивирусного в Windows 10 антивирусного ПО Windows Defender. Эти действия, по мнению юристов «Лаборатории Касперского», ставили сторонних производителей антивирусов в неравные условия.

Летом 2017 г. Microsoft сообщила о выполнении всех требований ФАС по этому заявлению. Дело против корпорации было закрыто.

В анализе рынка, проведенном ФАС, содержатся сведения за 2015 г. В этот период времени доля Microsoft составляла 95,6%, что не оставляло конкурентом ни единого шанса. Оставшиеся 4,4% поделили между собой дистрибутивы Linux (1,9% в сумме) и 2,5% досталось Apple.

ФАС не планирует вводить санкции против корпорации и штрафовать корпорацию, по крайней мере, в ближайшей перспективе. В то же время, доминирующее положение Microsoft в дальнейшем может быть использовано для давления на нее.

Занимающая доминирующее положение на рынке компания подпадает под действие ст. 10 Федерального закона № 135ФЗ «О защите конкуренции». Согласно статье, таким компаниям запрещается, в том числе, навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора; изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара; установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара; экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства;

Также компания, занимающая доминирующее положение на рынке, не может необоснованно отказываться или уклоняться от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами; не может необоснованно устанавливать различные цены на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом; В число запретов входит и создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим компаниям; нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования.

Актуальная доля ОС Microsoft Windows в России

За прошедшее с 2015 г. время Microsoft не утратила статус лидера на российском рынке ОС – по данным аналитической компании StatCounter, Windows все еще удерживает долю в размере около 90%, несмотря на рост популярности устройств на базе Apple macOS. Статистика составлена за 2017 г. – информация за 2018 г. находится в обработке.

Microsoft

В итоге, если признание доминирующего положения Microsoft в 2015 г., вероятнее всего, не повлечет за собой негативных последствий для корпорации, то новые данные StatCounter могут стать обоснованием для антимонопольной проверки.

ФАС против Microsoft

Microsoft обвинялась в монополии на рынке России и раньше. Так, примечателен случай 10-летней давности: соответствующая жалоба на корпорацию была направлена в ФАС в марте 2009 г. Ее автором выступил соучредитель и председатель Центра свободных технологий Виктор Алкснис.

Планирует ли ФАС начинать новое расследование по факту доминирующего положения Microsoft в России в 2017 г. – неизвестно, но, вне зависимости от дальнейшего развития событий, доля Windows в России в ближайшие годы сильно не сократится. Фактически, у Windows нет достойных аналогов: компьютеры и ноутбуки Apple стоят значительно дороже, что не способствует росту спроса на них (к тому же, за последние полгода уже несколько раз повышала цены на свою продукцию). По данным StatCounter, доля macOS сейчас не превышает 7%.

Попытки разработать собственную российскую ОС, пригодную для домашнего и корпоративного использования, пока не привели к желаемым результатам, а существующие дистрибутивы Linux не могут похвастаться столь же развитой экосистемой, что и Windows. Впрочем, свою популярность Windows в Росиии заслужила не совсем честным путем: Microsoft не раз уличали в граничащих с законом методах продвижения своей программной платформы. К примеру, в июне 2009 г. российское общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» подало судебный иск против Microsoft за навязывание покупателям ОС Windows. В иске также упоминались и некоторые производители и продавцы ноутбуков.

Microsoft на глобальном рынке ОС

Ситуация, сложившаяся на российском рынке настольных операционных систем, в точности повторяет мировую: Microsoft Windows удерживает 76% глобального рынка ОС, оставив операционным системам Apple лишь 12,65%.

Популярность операционных систем на мировом рынке по данным StatCounter

Дистрибутивы Linux в общей массе находятся на предпоследнем месте с результатом 1,69%, опережая лишь Google Chrome OS с долей 1,56%.