«Мегафон» начал продавать электронного кадровика

Вслед за услугой по цифровому подбору персонала «Мегафон» выпустил на рынок платформу для автоматизированного найма сотрудников «Мегафон рекрутика». Оба проекта основаны на технологиях российского разработчика Skillaz, в котором руководство «Мегафона» недавно приобрело доли.

Платформа для найма персонала

«Мегафон» выпустил на рынок облачную платформу для автоматического рекрутинга «Мегафон рекрутика», в которой используются технологии российского разработчика Skillaz. Платформа дает возможность управлять полным циклом подбора сотрудников. Оператор утверждает, что ее использование делает процессы HR «в разы» быстрее и эффективнее.

Директор ОЦО «Пикта» и главный бухгалтер «Мегафона» Любовь Стрелкина утверждает, что использование «Мегафон рекрутики» может сократить трудозатраты на подбор персонала в среднем на 15-30%. Она приводит данные компании Deloitte, согласно которым в 2017 г. 67% российских компаний уже частично автоматизировали управление персоналом, а также отмечает, что рекрутинг часто выводится в общий центр обслуживания (ОЦО) или на аутсорсинг.

По словам Натальи Талдыкиной, директора по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона», появление «Мегафон рекрутики» вызвано востребованностью на рынке услуги «Цифровой подбор линейного персонала», которую оператор запустил в 2018 г. Тем, кто купит «Мегафон рекрутику» до конца года, полагаются специальные льготы, отмечает она.

На своем сайте «Мегафон» приводит следующие тарифы на использование «Мегафон рекрутики». Тариф «Старт» для одного рабочего места обойдется в 4 тыс. руб. в месяц. Тариф «Команда» на пять рабочих мест будет стоить 15 тыс. руб. в месяц. Тариф «Компания» на десять рабочих мест будет стоить 25 тыс. руб. в месяц. По тарифу «Корпорация» на 20 рабочих мест оплата составит 45 тыс. руб. в месяц.

Как это работает

С помощью «Мегафон рекрутики» можно осуществлять автоматический сбор и обработку откликов на вакансии на популярных сайтах поиска работы. Это увеличивает количество соискателей, кандидатуры которых будут приняты во внимание, а также экономит время специалистов по рекрутингу. На платформе можно общаться с соискателями, удаленно их тестировать, просматривать их видеоинтервью, отслеживать статус и оценивать онлайн по тому или иному смоделированному сценарию.

«Мегафон» запустил платформу для автоматического подбора сотрудников

Также с помощью «Мегафон рекрутики» можно создавать шаблоны автоматических сообщений кандидатам с напоминаниями о запланированных событиях. Система собирает статистику, которая отслеживается пользователем в режиме реального времени. Аналитика представляется в виде диаграмм. С помощью платформы можно подбирать различных специалистов, в том числе узкопрофильных. У «Мегафон рекрутики» есть мобильное приложение, в котором пользователь может видеть статусы соискателей и этапы рекрутингового процесса, на которых они находятся.

Оператор считает, что «Мегафон рекрутика» найдет применение в первую очередь в среднем и крупном бизнесе, где количество сотрудников предприятия превышает 100 человек. В дополнение к собственно платформе «Мегафон» предлагает услугу «Цифровой подбор», доступную с июля 2018 г., и систему поиска новых клиентов «Мегафон таргет».

Гендиректор компании Skillaz Андрей Крылов считает существенным преимуществом «Мегафон рекрутики» возможность быстрого запуска и полагает, что продукт имеет перспективы стать массовым.

Чем занимается Skillaz

Skillaz – это компания-разработчик рекрутинговой платформы, которая дает работодателю возможность в удобное для него время оценивать соискателей по видео-интервью и другим видам онлайн-оценки. Чтобы принять участие в интервью, кандидат должен зайти на сайт и ответить на вопросы, время интервью ограничено. Как дополнительные способы оценки используются аудиозаписи и письменные тесты. На своем сайте компания утверждает, что такая система позволяет уменьшить расходы на HR в десять раз, а количество «живых» интервью с кандидатами сократить на 70%.

Компания провела два раунда привлечения посевных инвестиций. Первый раунд, состоявшийся в декабре 2015 г., привлек 180 тыс. евро. В январе 2017 г. прошел второй раунд, рассчитанный на масштабирование команды и развитие технологии, сумма инвестиций не раскрывается. В начале 2016 г. Skillaz приняла решение перенести свой главный офис из Москвы в Вильнюс, «для большего удобства в освоении европейских рынков».

Сервис «Цифровой подбор линейного персонала» был запущен «Мегафоном» также в партнерстве со Skillaz. В июле 2018 г. «Интерфакс» сообщал с ссылкой на данные системы СПАРК, что гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и операционный директор компании Анна Серебрянникова выкупили в Skillaz доли в 10% и 6% соответственно. «Мегафон» заявил, что это личные инвестиции руководителей.