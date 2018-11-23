МТС, «Мегафон» и Tele2 частично сохранили внутрисетевой роуминг. В каких тарифах осталась наценка при поездках по России?

CNews выяснил, как сотовые операторы «большой четверки» выполнили обещания отменить внутрисетевой роуминг. Оказалось, что у МТС, Tele2 и «Мегафона» в ряде тарифов и опций сохраняется роуминговая составляющая при путешествиях по России. А у МТС также в некоторых тарифах звонить из других регионов стало дешевле, чем из домашнего.

CNews проверил отмену внутрисетевого роуминга

CNews провел исследование на предмет того, как сотовые операторы «большой четверки» - «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и Tele2 - выполнили обещание отменить внутрисетевой роуминг. Этот тип роуминга возникает при поездках по стране внутри сети одного оператора.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала борьбу со внутрисетевым роумингом в 2017 г. Договориться с сотовыми операторами об отмене роуминга не удалось, в связи с чем ФАС выдала всем четырем компаниям предписание о его отмене. Предписание не было выполнено, после чего ФАС возбудила дело об отмене другого типа роуминга – национального, возникаеющего при поездках в Крым и Севастополь.

Также в 2017 г. в Госдуму были внесены сразу два законопроекта об отмене роуминга по стране – как внутрисетевого, так и национального. Один из них минувшим летом был утвержден Госдумой в первом чтении.

С конца 2017 г. сотовые операторы стали постепенно отменять роуминговую составляющую при поездках по стране. В частности, была отменена плата за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, но только для звонков из региона пребывания абонента. ФАС такой подход не устроил: служба возбудила дело в отношении «Вымпелкома», МТС и «Мегафона». В конце августа 2018 г. ФАС все-таки достигла договоренности с «большой четверкой» сотовых операторов о полной отмене внутрисетевого роуминга.

Полная отмена внутрисетевого роуминга должна означать, что, приезжая в другой регион страны, абонент продолжит обслуживаться по своему домашнему тарифу. То есть входящие звонки останутся бесплатными независимо от того, из какого региона они инициируются, пакеты интернета продолжат свое действие, а исходящие звонки и SMS в регионе пребывания будут тарифицироваться так же, как и в домашнем. В том числе в пакетных тарифов исходящие звонки должны расходоваться из включенного в абонентскую плату пакета минут.

Исследование CNews, проведенное на основе данных из веб-сайтов указанных операторов, подтвердило, что «большая четверка» полностью отменила плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге. Однако у МТС, «Мегафона» и Tele2 многие тарифы продолжают в поездках по России тарифицироваться иным образом, чем в домашнем регионе. Кроме того, целый ряд опций остается недоступным для работы в других регионах.

Tele2: разная стоимость минут после исчерпания пакетов

Год назад замглавы ФАС Анатолий Голомолзин приводил Tele2 как пример оператора, который на тот момент в наибольшей степени отменил внутрисетевой роуминг. Однако, как показывает исследование CNews, полностью роуминговая составляющая при поездках по России (здесь и далее не учитываются Крым и Севастополь) отменена только в одном тарифе – «Мой безлимит».

Сравнение тарифов Tele2 в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге

"Классический", домашний регион "Классический", внутрисетевой роуминг "Классический" с опцией "Безлимит на Tele2", домашний регион "Классический" с опцией "Безлимит на Tele2", внутрисетевой роуминг "Мой Tele2", домашний регион "Мой Tele", внутрисетевой роуминг "Мой разговор", домашний регион "Мой разговор", внутрисетевой роуминг "Мой онлайн", домашний регион "Мой онлайн", внутрисетевой роуминг "Мой безлимит", домашний регион "Мой безлимит", внутрисетевой роуминг "Мой онлайн+", домашний регион "Мой онлайн+", внутрисетевой роуминг абонентская плата в месяц 0 - 5 руб в сутки - 210 руб - 200 руб - 400 руб - 500 руб - 700 руб - пакет вызовов, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 0 0 200 мин 200 мин 500 мин 500 мин 500 мин 500 мин 800 мин 800 мин входящие звонки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 местные внутрисетевые вызовы (по домашнему региону /региону пребывания) 1,95 руб/мин 1,95 руб безлимит 1,95 руб безлимит безлимит (до 27,08 - 2 руб/мин) безлимит безлимит (до 27,08 расходовался из пакета) безлимит из пакета, далее - 5 руб/мин безлимит безлимит безлимит из пакета, далее- 5 руб/мин междугородние внутрисетевые вызовы (за пределы домашнего регионы/за пределы региона пребывания) 1,95 руб/мин 1,95 руб/мин 1,95 руб/мин 1,95 руб/мин безлимит 2 руб/мин безлимит 2 руб/мин безлимит из пакета, далее - 5 руб/мин безлимит безлимит безлимит безлимит, далее - 5 руб/мин местные вызовы на других операторов (по домашнему региону/по региону пребывания) 1,95 руб/мин 1,95 руб/мин 1,95 руб/мин 1,95 руб/мин 1,95 руб/ мин 2 руб/мин безлимит 2 руб/мин безлимит из пакета, далее - 5 руб/мин безлимит безлимит безлимит из пакета, далее- 5 руб/мин междугородние вызовы на других операторов (за пределы домашнего региона/за пределы региона пребывания) 1,95 руб/мин 1,95 руб/мин 1,95 руб/мин 1,95 руб/мин 1,95 руб/ мин 2 руб/мин 1,95 руб/мин 2 руб/мин из пакета, далее - 1,95 руб/мин из пакета, далее - 5 руб/мин из пакета, далее - 1,5 руб/мин из пакета, далее - 1,5 руб/мин из пакета, далее - 1,95 руб/мин из пакета, далее- 5 руб/мин пакет SMS, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 местные SMS (по домашнему региону/по региону пребывания) 1,95 руб 1,95 руб 1,95 руб 1,95 руб 1,95 руб 1,95 руб из пакета, далее - 1,95 руб из пакета, далее - 1,95 руб из пакета, далее - 1,95 руб из пакета, далее - 3,5 руб из пакета, далее - 1,5 руб из пакета, далее - 1,5 руб из пакета, далее - 1,95 руб из пакета, далее - 3,5 руб междугородние SMS (за пределы домашнего региона/ за пределы региона пребывания) 1,95 руб 1,95 руб 1,95 руб 1,95 руб 1,95 руб 3,5 руб из пакета, далее - 1,95 руб 3,5 руб из пакета, далее - 1,95 руб 3,5 руб из пакета, далее - 2,5 руб из пакета, далее - 2,5 руб из пакета, далее - 1,95 руб из пакета, далее - 3,5 руб пакет интернета, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 5 Гб 5 Гб 2 Гб 2 Гб 15 Гб 15 Гб безлимит безлимит 30 Гб 30 Гб пакет интернета, подключаемый при первом выходе в сеть 10 Мб за 19,5 руб 10 Мб за 19,5 руб 10 Мб за 19,5 руб 10 Мб за 19,5 руб - - - - - - - - - -

Источник: CNews Analytics

В тарифах «Мой Tele2» и «Мой разговор» внутрисетевые вызовы по региону пребывания, как и внутрисетевые вызовы по домашнему региону, стали безлимитными. В то же время внутрисетевые вызовы за пределы региона пребывания стоят 2 руб. за минуту, тогда как в домашнем регионе междугородние внутрисетевые вызовы неограниченны.

В тарифе «Классический» существует опция «Безлимит за Tele2», которая обеспечивает безлимитные внутрисетевые звонки на номера домашнего региона. Но во внутрисетевом роуминге эта опция не действует.

В тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» местные и междугородние внутрисетевые вызовы в домашнем регионе безлимитны. Во внутрисетевом роуминге эти типы вызовов расходуются из пакетов минут, включенных в тарифы.

В отношении вызовов на номера других операторов – локальные и междугородние – после истечения пакетов минут в данных тарифах в домашнем регионе применяется тарификация 1,95 руб. за минуту. Во внутрисетевом роуминге, по исчерпании пакетов минут, одна минута будет стоить значительно дороже - 5 руб.

Аналогичным образом, в тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» локальные и междугородние SMS расходуются из включенных в абонентскую плату пакетов. Затем в домашнем регионе одно SMS будет стоить 1,95 руб., во внутрисетевом роуминге 3,5 руб.

Tele2: разная стоимость SMS и сообщений на номер Сбербанка

В тарифе «Мой разговор» также включен пакет SMS. После его истечения локальные и междугородние SMS в домашнем регионе будут стоить 1,95 руб. Во внутрисетевом роуминге SMS по региону пребывания будут стоить ту же цену - 1,95 руб., а вот отправка SMS за пределы региона обойдется дороже - 3,5 руб.

Аналогично в тарифе «Мой Tele2» локальные и междугородние SMS стоят 1,95 руб. Во внутрисетевом роуминге цена на SMS по региону пребывания сохраняется, а вот междугородние SMS будут стоить 3,5 руб.

Кроме того, в домашнем регионе отправка SMS на закрепленный за Сбербанком сервисный номер «900» стоит 2 руб., тогда как во внутрисетевом роуминге цена выше - 3,5 руб. Также во внутрисетевом роуминге у Tele2 не действуют опции «Простая география» (дешевые звонки зарубеж) и пакеты на 100 и 300 SMS.

В пресс-службе Tele2 заявили, что никаких нарушений в его тарификации нет: оператор не только полностью выполнил взятые на себя перед ФАС обязательства, но и сделал больше, чем требовалось. В частности, отменена плата за входящие звонки, исходящие звонки при поездках по России теперь расходуются из пакетов минут, а интернет – из пакетов трафика. Что касается опций, то речи о распространении их действия на всю территории страны не шло, добавили в пресс-службе.

«Мегафон»: SMS в поездках по России подорожали

«Мегафон» в рамках отмены внутрисетевого роуминга, запустил новую версию тарифа «Переходи на ноль», не содержащую роуминговой составляющей. Была отредактирована и старая версия данного тарифа. В ней во внутрисетевом роуминге стали действовать пакеты интернета (100 МБ за 25 руб.) и голосового трафика (безлимитное внутрисетевое общение за 6 руб. в сутки и 5 минут вызовов на других операторов за 6 руб.).

Также стоимость локальных SMS во внутрисетевом роуминге в данном тарифе была снижена с 3 руб. до 1,9 руб., то есть до цены для домашнего региона. А вот SMS за пределы региона пребывания во внутрисетевом роуминге подорожали с 3 руб. до 3,9 руб. Зато они сравнялись с ценой междугородних SMS в домашнем регионе.

Сравнение тарифов «Мегафона» в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге

"Переходи на ноль" (09,18), домашний регион Переходи на ноль (09,18), внутрисетевой роуминг "Переходи на ноль" (новый) , домашний регион "Переходи на ноль" (новый), внутрисетевой роуминг "Теплый прием", домашний регион "Теплый прием", внутрисетевой роуминг "Теплый прием S", домашний регион "Теплый прием S", внутрисетевой роуминг "Теплый прием M", домашний регион "Теплый прием M", внутрисетевой роуминг "Включайся Пиши", домашний регион "Включайся Пиши", внутрисетевой роуминг "Включайся Слушай", домашний регион "Включайся Слушай", внутрисетевой роуминг "Включайся Говори", домашний регион "Включайся Говори", внутрисетевой роуминг "Включайся Общайся", домашний регион "Включайся Общайся", внутрисетевой роуминг "Включайся Смотри", домашний регион "Включайся Смотри", внутрисетевой роуминг абонентская плата в месяц 0 - 0 - 0 - 400 руб - 600 руб - 400 руб - 500 руб - 500 руб - 650 руб 800 руб - пакет голоса, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 10 мин за 12 руб - 300 мин 300 мин 500 мин 500 мин 300 мин 300 мин 300 мин 300 мин 700 мин 700 мин 700 мин 700 мин 800 мин 800 мин входящие звонки 0 0 (до 1,09 - 5 руб) 0 0 (до 1,09 - 5 руб) 0 0 (до 1,09 - 5 руб) 0 0 (до 1,09 - 5 руб) 0 0 (до 1,09 - 5 руб) 0 0 (до 1,09 - 5 руб) 0 0 (до 1,09 - 5 руб) 0 0 0 0 0 0 местные внутрисетевые вызовы (по домашнему региону /региону пребывания) безлимит за 6 руб в сутки (до 1,14 тыс мин в сутки) безлимит за 6 руб в сутки (до 10,18 - 2 руб/мин без безлимита) безлимит за 6 руб /сутки ( до 1,14 тыс мин в сутки) безлимит за 6 руб в сутки (до 1140 мин в сутки) из пакета, далее 2 руб/мин 2 руб /мин из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 междугородние внутрисетевые вызовы (за пределы домашнего регионы/за пределы региона пребывания) 5 руб/мин 5 руб/мин 5 руб/мин 5 руб/мин 9,9 руб/мин 9,9 руб/ мин 9,9 руб/мин 9,9 руб/мин из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 5 руб/мин 5 руб/ мин 5 руб /мин 5 руб/мин из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 местные вызовы на других операторов (по домашнему региону/по региону пребывания) пакет 5 мин за 6 руб, далее 2 руб/мин пакет 5 мин за 6 руб, далее 2 руб/мин (до 10,18 - 2 руб/мин без пакета) 2 руб/мин 2 руб/мин из пакета, затем 2 руб/мин 2 руб /мин из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб на городские номера - 1,8 руб/мин, на мобильные - из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб на городские номера - 1,8 руб/мин, на мобильные - из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб на городские номера - 1,8 руб/мин, на мобильные - из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб на городские - 1,8 руб/мин, на мобильные - из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее - пакет 30 мин за 50 руб междугородние вызовы на других операторов (за пределы домашнего региона/за пределы региона пребывания) 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/ мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин 12,5 руб/мин из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб из пакета, далее пакет 30 мин за50 руб из пакета, далее - пакет 30 мин за 50 руб пакет SMS, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 0 0 200 200 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 местные SMS (по домашнему региону/по региону пребывания) 1,9 руб 1,9 руб (до 10,18 - 3 руб) 2 руб 2 руб 1,9 руб 2,5 руб из пакета, далее - 1,5 руб из пакета, далее 1,5 руб (ранее после пакета было 2,5 руб) из пакета, далее - 1,5 руб из пакета, далее 1,5 руб (ранее после пакета было 2,5 руб) из пакета, далее - 3 руб из пакета, далее - 3 руб 1,8 руб 3 руб 1,8 руб 1,8 руб 1,8 руб 3 руб 1,8 руб 3 руб междугородние SMS (за пределы домашнего региона/ за пределы региона пребывания) 3,9 руб 3,9 руб (до 10,18 - 3 руб) 3,9 руб 3,9 руб 3,9 руб 2,5 руб из пакета, далее - 3 руб из пакета, далее 3 руб (ранее после пакета было - 2,5 руб) из пакета, далее- 3 руб из пакета, далее 3 руб (ранее после пакета было 2,5 руб) 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб пакет интернета, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 0 0 4 Гб 4 Гб 10 Гб 10 Гб 3 Гб 3 Гб 15 Гб 15 Гб 4 Гб 4 Гб 15 Гб (безлимит с бесплатной опцией) 15 Гб (безлимит с бесплатной опцией) 20 Гб (безлимит с бесплатной опцией) 20 Гб (безлимит с бесплатной опцией) пакет интернета, подключаемый при первом выходе в сеть 100 Мб за 25 руб (до 10,18 - за 20 руб) 200 Мб за 25 руб (до 10,18 - не действовал) 100 Мб за 25 руб 100 Мб за 25 руб 100 Мб за 12 руб пакета нет, 9,9 руб за 1 Мб - - - - - - - - - - - - - -

Источник: CNews Analytics

Схожая ситуация с тарифами «Теплый прием S» и «Теплый прием M». В них стоимость SMS по региону пребывания была снижена с 2,5 руб. до 1,5 руб., – то есть до стоимости локальных SMS в домашнем регионе. А вот стоимость SMS за пределы региона пребывания во внутрисетевом роуминге была повышена с 2,5 руб. до 3 руб. – до стоимости междугородних SMS в домашнем регионе.

В тарифе «Общайся» из линейки «Включайся» включенный в абонентскую плату безлимитный пакет интернета стал действовать и во внутрисетевом роуминге. В то же время цена отправки SMS по региону пребывания во внутрисетевом роуминге составляет 3 руб., что выше, чем в домашнем регионе – 1,8 руб.

Аналогичное неравномерное ценообразования при отправке SMS в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге сохраняется и в других тарифах данной линейки – «Смотри» и «Слушай».

«Мегафон»: «Теплый прием» в поездках не совсем теплый

Целый ряд несоответствий в тарификации в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге есть в тарифе «Теплый прием». Так, в домашнем регионе доступен для подключения пакет интернета (100 МБ за 12 руб). Во внутрисетевом роуминге придется оплачивать интернет помегабайтно – 9,9 руб. за 1 МБ.

Не действует в данном тарифе во внутрисетевом роуминге и пакет для голосовой связи – 10 минут за 12 руб. Вместо этого применяется тарификация 2 руб. за мин. SMS по региону пребывания во внутрисетевом роуминге будет стоить 2,5 руб., тогда как в домашнем регионе локальное SMS стоит дешевле – 1,9 руб. Зато за пределы региона пребывания одно SMS будет стоить 2,5 руб., тогда как в домашнем регионе междугороднее SMS дороже – 3,9 руб.

Во внутрисетевом роуминге у «Мегафона» не действует целый ряд тарифных опций: «Звони во все страны» (дешевые международные вызовы), «Безлимитное общение» (безлимит на внутрисетевые вызовы), «Звони своим» (пакет минут для зовнков абонентам линейки «Теплый прием») и пакеты SMS. Зато с середины ноября 2018 г. во внутрисетевом роуминге стала доступна опция «Безлимитный интернет» для рада тарифов линейки «Включайся».

В пресс-службе «Мегафона» отметили, что тарифная линейка «Теплый прием» изначально создавалась для приезжих из стран СНГ. Специфика ее использования, как правило, не предполагает работы за пределами региона. Тем не менее, в тарифах «Теплый прием S» и «Теплый прием M» цены на внутрисетевой роуминг уже унифицированы с тарифами в домашнем регионе. Унификация младшего тарифа данной линейки пройдет до 3 декабря 2018 г.

МТС: в поездках звонить по межгороду дешевле, чем из дома

У МТС в тарифном плане «Тарифище» во внутрисетевом роуминге стал доступен включенный в абонентскую плату безлимитный пакет интернета (ранее в поездках по России действовало ограничение 500 МБ в сутки). Теперь в данном тарифе полностью отсутствует роуминговая составляющая при поездках по России.

С другими тарифами ситуация сложнее. В тарифных планах «Супер МТС», Red Energy, «Твоя страна», Smart, «Мой Smart» и X междугородние внутрисетевые звонки в домашнем регионе стоят 5 руб. за минуту, тогда как во внутрисетевом роуминге внутрисетевые звонки за пределы региона стоят чуть дороже – 5,5 руб. за минуту.

Сравнение тарифов МТС в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге

"Супер МТС", домашний регион "Супер МТС", внутрисетевой роуминг "Супер МТС" с опцией "Все супер", домашний регион "Супер МТС" с оцпией "Все супер", внутрисетевой роуминг Red Energy, домашний регион Red Energy, внутрисетевой роуминг "Твоя страна", домашний регион "Твоя страна", внутрисетевой роуминг "Твоя страна" с опциями "Звони на МТС" и "Первый интернет-пакет", домашний регион "Твоя страна" с опциями "Звони на МТС" и "Первый интернет-пакет", внутрисетевой роуминг Smart, домашний регион Smart, внутрисетевой роуминг "Мой Smart", домашний регион "Мой Smart ", внутрисетевой роуминг X, домашний регион X, внутрисетевой роуминг "Тарифище", домашний регион "Тарифище", внутрисетевой роуминг абонентская плата в месяц 0 - 9 руб/сутки 0 0 - 0 - 3 руб/сутки за "Звони на МТС", 12 руб/сутки за "Первый интернет пакет" - 400 руб - 550 руб - 500 руб - 650 руб - пакет голоса, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 мин 200 мин 400 мин 400 мин 100 мин 100 мин 500 мин 500 мин входящие звонки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 местные внутрисетевые вызовы (по домашнему региону /региону пребывания) 1,5 руб/мин 1,5 руб/мин 0 0 1,6 руб/мин 1,6 руб/мин 1 руб/мин внутри тарифа, остальные - 2,5 руб/мин 1 руб/мин внутри тарифа, остальные - 2,5 руб/мин пакет 100 мин в сутки, далее 1 руб /мин внутри тарифа и 2,5 руб/мин на остальные 1 руб/мин внутри тарифа, - остальные - 2,5 руб/мин из пакета из пакета из пакета из пакета из пакета из пакета из пакета, далее - 0,95 руб/мин из пакета, далее - 0,95 руб/мин междугородние внутрисетевые вызовы (за пределы домашнего регионы/за пределы региона пребывания) 5 руб/мин 5,5 руб/мин 5,5 руб/мин 5,5 руб/мин 5 руб 5,5 руб/мин 5 руб /мин 5,5 руб/мин пакет 100 мин в сутки, далее - 5 руб/мин 5,5 руб/мин из пакета из пакета из пакета из пакета из пакета из пакета из пакета, далее - 0,95 руб/мин из пакета, далее - 0,95 руб/мин местные вызовы на других операторов (по домашнему региону/по региону пребывания) 2,5 руб/мин на мобильные, 1,5 руб/мин на городские 2,5 руб на мобильные, 1,5 руб на городские 0 0 руб на мобильные номера, на городские - 1,5 руб/мин 1,6 руб/мин 1,6 руб/мин 2,5 руб/мин 2,5 руб/мин 2,5 руб/мин 2,5 руб/мин из пакета, далее - 3 руб/мин из пакета, далее - 3 руб/мин из пакета, далее - 3 руб/мин из пакета, далее - 3 руб/мин из пакета, далее - 2 руб/мин из пакета, далее - 2 руб/мин из пакета, далее - 0,95 руб/мин из пакета, далее - 0,95 руб/мин междугородние вызовы на других операторов (за пределы домашнего региона/за пределы региона пребывания) 14 руб/мин 5,5 руб/мин 14 руб/мин 5,5 руб/мин 8 руб/мин 5,5 руб/мин 5 руб/мин 5,5 руб/мин 5,5 руб/мин 5,5 руб/мин 5 руб/мин 5,5 руб/мин 5 руб/мин 5,5 руб/мин 5 руб/мин 5,5 руб/мин пакет, далее - 0,95 руб/мин пакет, далее - 0,95 руб/мин пакет SMS, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 400 200 200 500 500 местные SMS (по домашнему региону/по региону пребывания) 2 руб 1,95 руб 2 руб 1,95 руб 1,9 руб (0 с опцией за 5 руб/сутки 1,95 руб, опции нет 2,5 руб 1,95 руб 2,5 руб 1,95 руб из пакета, далее - 2 руб из пакета, далее - 1,95 руб из пакета, далее - 3 руб из пакета, далее - 1,95 руб из пакета, далее - 2 руб из пакета, далее 1,95 руб из пакета, далее - 2 руб из пакета, далее - 2 руб междугородние SMS (за пределы домашнего региона/ за пределы региона пребывания) 3,8 руб 2,95 руб 3,8 руб 2,95 руб 3,8 руб 2,95 руб 2,5 руб 2,95 руб 2,5 руб 2,95 руб 3 руб 2,95 руб 3 руб 2,95 руб 3,8 руб 2,95 руб 3,8 руб 3,8 руб пакет интернета, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Гб 3 Гб 4 Гб 4 Гб 15 Гб 15 Гб 7 + безлимит соцсети, мессенджеры, видео, музыка, игры 7 + безлимит соцсети, мессенджеры, видео, музыка, игры безлимит безлимит (ранее было 500 Мб/сутки) пакет интернета, подключаемый при первом выходе в сеть 20 Мб за 25 руб в сутки 20 Мб за 25 руб в сутки 100 Мб в сутки 100 Мб в сутки 20 Мб за 25 руб в сутки 20 Мб за 25 руб в сутки 20 Мб за 25 руб в сутки 20 Мб за 25 руб/сутки - - - - - - - - - -

Источник: CNews Analytics

Также в тарифе «Твоя страна» в домашнем регионе действует опция «Звони на МТС», которая за 5 руб. в сутки предоставляет 100 минут локальных и междугородних внутрисетевых вызовов. Во внутрисетевом роуминге она недоступна.

В тарифе «Супер МТС» в домашнем регионе действует опция «Все супер», которая за 9 руб. в сутки обеспечивает бесплатные вызовы на сотовые и городские номера соответствующего региона. Она доступна и во внутрисетевом роуминге, однако за пределами домашнего региона действие опции не распространяется на звонки на городские номера.

В то же время в тарифе «Супер МТС» во внутрисетевом роуминге вызовы за пределы региона пребывания стоят 5,5 руб. за минуту, что значительно дешевле междугородних вызовов в домашнем регионе – 14 руб. за минуту. Схожая картина и в тарифе Red Energy: во внутрисетевом роуминге звонок за пределы региона стоит 5,5 руб. за минуту, тогда как в домашнем регионе междугородний вызов стоит дороже - 8 руб. за минуту.

МТС: разная стоимость SMS в домашнем регионе и в поездках

В тарифах МТС в большинстве случаев отправка SMS во внутрисетевом роуминге будет стоить дешевле, чем в домашнем. Так, в тарифе «Супер МТС» в домашнем регионе отправка локального SMS стоит 2 руб., междугороднего 3,8 руб. Во внутрисетевом роуминге отправка SMS по региону пребывания будет стоить 1,95 руб., за его пределы – 2,95 руб.

Схожая ситуация и с тарифом X. Междугородние SMS в домашнем регионе стоят 3,8 руб. Это дороже, чем отправка SMS за пределы региона пребывания во внутрисетевом роуминге – 2,95 руб.

В тарифах Smart и «Мой Smart» локальные SMS в домашнем регионе расходуются из включенного в абонентскую плату пакета, после чего они будут стоить 2 руб. и 3 руб. соответственно. Во внутрисетевом роуминге в обоих тарифах SMS по региону пребывания также расходуются из пакета, после чего их цена будет ниже, чем в домашнем регионе – 1,95 руб.

В тарифе Red Enery отправка междугороднего SMS в домашнем регионе будет стоить 3,8 руб. Это дороже, чем отправка SMS во внутрисетевом роуминге за пределы региона пребывания – 2,95 руб. В то же время в домашнем регионе для тарифа Red Energy действует опция «Пакет Smart SMS», обеспечивающая безлимитную отправку SMS за 15 руб. в сутки. Но во внутрисетевом роуминге данная опция не действует.

В тарифе «Твоя страна» сравнение цен на отправку SMS из домашнего региона и из других регионов показывает смешанную картину. В домашнем регионе локальные и междугородние SMS стоят 2,5 руб. Во внутрисетевом роуминге отправка SMS по региону пребывания будет стоить дешевле, чем в домашнем регионе - 1,95 руб., а вот за пределы региона пребывания, наоборот, дороже – 2,95 руб.

У МТС во внутрисетевом роуминге недоступны опции «Безлимитные SMS», «Выгодные звонки в другие страны» и пакеты интернета («Интернет-Mini», «Интернет-Maxi», «Интернет-Vip»). Опция «Интернет 4 Мбит/с», предоставляющая безлимитный доступ в интернет на скорости до 4 Мбит/с, во внутрисетевом роуминге требует дополнительной оплаты в размере 50 руб. в сутки.

Пресс-служба МТС отметила, что в поездках по России специально сделана единая стоимость вызовов за пределы регионы пребывания – 5,5 руб. за минуту как внутри сети, так и абонентам других операторов. Это сделано для того, чтобы абонент МТС, находясь в другом регионе, не думал, пользователю какого оператора он звонит домой. Относительно опций в пресс-службе МТС сообщили, что абонент может их отключить и продолжать пользоваться своим тарифом в поездках по России без доплат.

«Билайн» полностью избавился от внутрисетевого роуминга

Единственный оператор, у которого CNews не обнаружил разницы в тарифах в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге – это «Билайн». Точно так же у «Билайна» не удалось обнаружить опций, которые не действовали бы при путешествиях по стране. В пресс-службе оператора отметили, что внутрисетевой роуминг был отменен компанией еще 20 августа 2018 г.

Общий итог

Таким образом, только «Билайн» полностью отменил внутрисетевой роуминг, сделав тарифы идентичными при нахождении в домашнем регионе и в других регионах. У Tele2, на всех тарифах кроме тарифа «Мой безлимит», сохраняется роуминговая наценка для звонков и SMS. Кроме того, ряд опций для абонентов Tele2 недоступны во внутрисетевом роуминге.

Сравнение тарифов «Билайна» в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге

"Ноль сомнений", домашний регион "Ноль сомнений", внутрисетевой роуминг "Посекундный", домашний регион "Посекундный", внутрисетевой роуминг "Посекундный" с опцией "Пакет интернета 1,5 Гб", домашний регион "Посекундный" с опцией "Пакет интернета 1,5 Гб", внутрисетевой роуминг "Все мое 1", домашний регион "Все мое 1", внутрисетевой роуминг "Все мое 2", домашний регион "Все мое 2", внутрисетевой регион "Все мое 3", домашний регион "Все мое 3", внутрисетевой роуминг "Анлим", домашний регион "Анлим", внутрисетевой роуминг абонентская плата в месяц 0 - 0 - 8 руб/ сутки - 400 руб - 600 руб - 900 руб - 600 руб - пакет вызовов, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 0 0 200 мин 200 мин 400 мин 400 мин 1200 мин 1200 мин 500 мин 500 мин входящие звонки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 местные внутрисетевые вызовы (по домашнему региону /региону пребывания) 1,8 руб/ мин 1,8 руб/мин 3 руб/мин 3 руб/мин 3 руб/мин 3 руб/мин внутри линейки тарифов - 0, на другие - из пакета, потом - 0 внутри линейки тарифов - 0, на другие - из пакета, потом - 0 внутри линейки тарифов - 0, на другие - из пакета, потом - 0 внутри линейки тарифов - 0, на другие - из пакета, потом - 0 внутри линейки тарифов - 0, на другие - из пакета, потом - 0 внутри линейки тарифов - 0, на другие- из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 междугородние внутрисетевые вызовы (за пределы домашнего регионы/за пределы региона пребывания) 5 руб/мин 5 руб/ мин 3,9 руб/мин 3,9 руб/мин 3,9 руб/мин 3,9 руб/ мин из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 из пакета, потом - 0 местные вызовы на других операторов (по домашнему региону/по региону пребывания) 2,5 руб/мин 2,5 руб/мин 3 руб/мин 3 руб/мин 3 руб/мин 3 руб/мин из пакета, далее - 2 руб/мин из пакета, далее - 2 руб/мин из пакета, далее - 2 руб/мин из пакета, далее - 2 руб/мин из пакета, далее - 2 руб/мин из пакета, далее - 2 руб/мин на мобильные номера - из пакета, далее - 2 руб/мин, на городские номера - 2 руб/мин на мобильные номера - из пакета, далее - 2 руб/ мин, на городские номера - 2 руб/мин междугородние вызовы на других операторов (за пределы домашнего региона/за пределы региона пребывания) 12 руб/мин 12 руб/мин 3,9 руб/мин 3,9 руб/мин 3,9 руб/мин 3,9 руб/ мин 12 руб/мин 12 руб/мин из пакета, далее - 5 руб/мин из пакета, далее - 5 руб/мин из пакета, далее - 5 руб/мин из пакета, далее - 5 руб/мин на мобильные номера - из пакета, далее 5 руб/мин, на городские - 5 руб/мин на мобильные номера - из пакета, далее - 5 руб/мин, на городские - 5 руб/мин пакет SMS, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 0 0 местные SMS (по домашнему региону/по региону пребывания) 1,5 руб 1,5 руб 2,5 руб 2,5 руб 2,5 руб 2,5 руб из пакета, далее - 2 руб из пакета, далее - 2 руб из пакета, далее - 2 руб из пакета, далее - 2 руб из пакета, далее - 2 руб из пакета, далее - 2 руб 2 руб 2 руб автоматически подключаемый пакет местных SMS после 3 SMS в месяц - 100 SMS в сутки за 3 руб/сутки после 3 SMS в сутки - 100 SMS в сутки за 3 руб/сутки после 4 SMS в месяц - 100 SMS в сутки за 5 руб/сутки после 4 SMS в месяц - 100 SMS за 5 руб/сутки после 4 SMS в месяц - 100 SMS в сутки за 5 руб/сутки после 4 SMS в месяц - 100 SMS в суки за 5 руб/сутки - - - - - - - - междугородние SMS (за пределы домашнего региона/ за пределы региона пребывания) 5 руб 5 руб 3,95 руб 3,95 руб 3,95 руб 3,95 руб 5 руб 5 руб 5 руб 5 руб 5 руб 5 руб 5 руб 5 руб пакет интернета, включенный в абонентскую плату 0 0 0 0 1,5 Гб 1,5 Гб 5 Гб 5 Гб 17 Гб 17 Гб 22 Гб 22 Гб безлимит безлимит 1 Мб интернет-трафик 9,95 руб 9,95 руб 9,95 руб 9,95 руб - - - - - - - - - -

Источник: CNews Analytics

У «Мегафона» в тарифе «Теплый прием» наблюдается несоответствие в стоимости звонков, SMS и интернета в домашнем регионе и в путешествиях по стране. Кроме того, в ряде тарифов линейки «Включайся» отправка SMS во внутрисетевом роуминге будут стоить дороже, чем в домашнем регионе.

В тарифах «Теплый прием S», «Теплый прием M» и прежней версии тарифа «Переходи на ноль» отправка SMS в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге теперь стоит одинаково. Однако ранее, до декларирования об отмене внутрисетевого роуминга, при поездках по России отправка SMS за пределы региона пребывания стоила дешевле, чем сейчас. Также у оператора не доступен ряд опций во внутрисетевом роуминге.

У МТС полная отмена внутрисетевого роуминга произошла только в тарифном плане «Тарифище». В остальных тарифах стоимость звонков во внутрисетевом роуминге во многих случаях несколько выше, чем в домашнем. При этом в тарифах «Супер МТС» и Red Energy стоимость звонков во внутрисетевом роуминге за пределы региона пребывания, наоборот, ниже, чем стоимость междугородних звонков из домашнего времени.

В части SMS у МТС, за исключением тарифного плана «Тарифище», также наблюдается разница в стоимости отправки из домашнего региона и во внутрисетевом роуминге. В то же время в большинстве случаев SMS во внутрисетевом роуминге будут стоить дешевле, чем в домашнем регионе. Кроме того, у МТС ряд опций недоступен во внутрисетевом роуминге.