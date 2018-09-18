МТС вложила $12 млн в YouDo

МТС приобрела 13,7% акций сервиса по поиску исполнителей в интернете YouDo.com за $12 млн. Общий объем нового раунда составил $17 млн. Ранее в YouDo вкладывался венчурный фонд основного владельца МТС – АФК «Система».

МТС вложилась в YouDo

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о том, что стала лид-инвестором очередного раунда инвестиций по привлечению средств в проект YouDo. Данный сервис позволяет найти в интернете исполнителей для различных бытовых работ.

МТС приобрела 13,7% акций YouDo за $12 млн. Таким образом, оценка всей компании составила $87,5 млн. Привлеченные средства YouDo направит на расширение географии бизнеса, запуск новых категорий услуг, федеральную рекламную кампанию и дальнейшую автоматизацию сервиса.

Общий объем средств, привлеченных YouDo в ходе данного раунда, составляет $17 млн. Помимо МТС, участие в раунде приняли текущие акционеры проекты.

Чем занимается YouDo

Через YouDo можно заказать услуги по уборке, ремонту, грузоперевозкам, курьерской доставке и другим сервисам в сегментах C2C (пользователь для пользователя) и B2B (бизнес для бизнеса). На сервисе зарегистрировано 5 млн пользователей, из которых 800 тыс. являются верифицированными исполнителями.

МТС за $12 млн приобрела 13,7% акций сервиса по поиску исполнителей в интернете YouDo.com

YouDo работает в Москве, Санкт-Петербруге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Около 30% заказов сервиса являются виртуальными, то есть создаются и выполняются из любой точки мира.

«Вхождение YouDo в экосистему партнеров МТС позволит реализовать потенциал для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества, - говорит вице-президент МТС по стратегии и развитию Александр Горбунов. - МТС обладает ресурсами и компетенциями, которые могут быть полезными как для географической экспансии, так и для повышения эффективности цифрового маркетинга сервиса, что поможет YouDo сохранить высокие темпы роста доходов».

Основатель YouDo Алексей Гидирим отметил, что партнерство с МТС - не только финансовая инвестиций, но и доступ к огромной аудитории и экспертизе МТС.

Как YouDo привлекал денежные средства

Сервис YouDo был основан в 2012 г. Денисом Кутергиным и Алексеем Гидиримом. В 2013 г. проект привлек инвестиции на сумму $1 млн от фонда Flint Capital. В 2014 г. сервис получил еще $2,2 млн от синдиката инвесторов, во главе которого были президент Qiwi Сергей Солонин и фонд United Capital Partners (UCP).

В 2016 г. YouDo вновь привлек инвестиции – на $6,2 млн. Основным инвестором тогда выступил венчурный фонд Sistema Venture Capital (Sistema_VC), принадлежащий АФК «Система» - контролирующему акционеру МТС. Тогда же средства в YouDo вложили Сергей Солонин, UCP и фонд Flint Capital.

Как МТС инвестирует в интернет-проекты

МТС не в первый раз вкладывается в интернет-проекты. В 2014 г. МТС и АФК «Система» вложили $150 млн в интернет-магазин Ozon. В 2018 г. МТС вместе с фондом Baring Vostok вложили еще 3,5 млрд руб. в данный проект.

Также в 2018 г. МТС приобрела контроль за двумя сервисами по продаже билетов Ticketland.ru и «Пономиналу.ру». Общая сумма обоих сделок составила 3,6 млрд руб.