МТС за 3,6 миллиарда купила сайты по продаже билетов

МТС приобрела сразу два сервиса по продаже билетов через интернет: Ticketland.ru и «Пономиналу.ру». Общая сумма сделок составила 3,6 млрд руб.

МТС купила два сервиса по продаже билетов через интернет

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о приобретении двух сервисов по продаже билетов через интернет: Ticketland.ru и «Понономиналу.ру». В случае с Ticketland была приобретена 100% доля в компании-владельце бренда – «Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс» (ООО МДТЗК).

Сумма этой сделки составила 3,2 млрд руб. Продавцами МДТЗК выступил ряд инвесторов, включая президента платежной системы Qiwi Сергея Солонина и фонда iTech Capital.

Параллельно МТС приобрела 78,2% оффшора Cubichall, единственного участника ООО «Культурная служба», которая работает под брендом «Пономиналу.ру». Весь был оценен в 495 млрд руб., то есть сумма составила 387 млн руб.

Продавцами долей в «Культурная служба» выступили основатели проекта Юрий Сосницкий и Викентий Корсунский, а также фонд Buran Venture Capital. У руководителя и сооснователя «Культурная служба» Михаила Минина остается доля в 21,8% в Cubichall. Стороны заключили опционное соглашение, которое дает право МТС до конца 2020 г. выкупить у Минина эту долю.

МТС приобрела сразу два сервиса по продаже билетов через интернет: Ticketland.ru и «Пономиналу.ру»

Сумма обоих сделок составила 3,64 млрд руб. По данным «Контур-Фокус», выручка МДТЗК в 2016 г. составила 1,02 млрд руб., чистая прибыль - 264 млн руб. У «Культурной службы» данные показатели составили 158 млн руб. и 25 млн руб. соответственно.

Зачем МТС эти покупки

Ticketland.ru – один из крупнейших билетных операторов России в сегментах спектаклей, концертов, мюзиклов, фестивалей, классической музыки, спорта, цирковых представлений, мероприятий для детей, а также один из российских лидеров по продажам билетов в театры.

Компания располагает самой большой билетной сетью в Москве и каналами онлайн-продаж через сайт и мобильное приложение. «Пономиналу.ру» входит в первую пятерку игроков билетного рынка культурно-массовых мероприятий в России, занимает лидирующие позиции по продажам билетов на концерты.

Вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев отмечает, что Ticketland.ru и «Понономиналу.ру» контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России. «Помимо консолидации нового бизнеса и возможностей увеличения продаж билетов среди абонентов МТС за счет интеграции наших сервисов и экспертизы Big Data, мы также получаем дополнительные инструменты для маркетинговых активностей, взаимодействия с клиентами и партнерами, - говорит Николаев. - Сегодня МТС поставляет своим клиентам цифровой контент в различных форматах, а в ближайшее время предложит им со скидками билеты на «живые» мероприятия - спектакли и концерты в рамках нашей программы лояльности».

В МТС обещают, что скоро у абонентов компании будет возможность покупать билеты прямо с мобильных устройств и получать персональные рекомендации посетить те или иные интересные места и события. При этом и Ticketland.ru, и «Пономиналу.ру» продолжат работать как самостоятельные организации, а операционное управление сохраниться у нынешнего менеджмента. МТС будет осуществлять стратегическое управление приобретенными организациями, осуществлять финансовый контроль за ними и консолидировать их финансовые результаты.

Как диверсифицируется МТС

Покупка сервисов по продаже билетов стала для МТС не первой сделкой в направлении диверсификации своего бизнеса. Осенью 2017 г. МТС приобрела за 620 млн руб. долю в 50,8% в ООО «Облачный ритейл» (торговая марка Litebox), разработчика ПО для автоматизации торговли и онлайн-касс. А в 2018 г. МТС купила киберспортивный клуб Gambit Esports.