МТС за 620 миллионов купила облачную кассу

МТС вложил 620 млн руб в облачный стартап

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о приобретении контроля в ООО «Облачный ритейл» (торговая марка Litebox), разрабатывающем ПО для автоматизации торговли. За долю в 50,8% МТС заплатила 620 млн руб.

Из этой суммы владельцы компании получат 420 млн руб. 170 млн руб. будут направлены на инвестиции в «Облачный ритейл», а оставшиеся 30 млн руб. пойдут на выплату долга компании. По данным базы «Контур-Фокус», единственным владельцем «Облачного ритейлера» является кипрский офшор Kastanarano.

МТС также заключила опционное соглашение с совладельцами «Облачного ритейла» на выкуп оставшейся у них доли в компании. В зависимости от результатов деятельности приобретенной компании за 2019 г., МТС сможет обязать партнеров продать им свою долю в компании, а владельцы доли - потребовать у МТС выкупить их долю.

Формирование рынка ОФД

МТС решила выйти на рынок онлайн-касс в связи с вступлением в силу с 1 июля 2017 г. 54-ФЗ, в соответствии с которым большинство торговых точек должны будут иметь кассовые аппараты с фискальными накопителями и подключением к интернету.

Данные аппараты должны передавать чеки в электронном виде в Федеральную налоговую службу через специальные компании - операторов фискальных данных (ОФД). С 1 июня 2018 г. новый порядок распространится еще и на индивидуальных предпринимателей.

МТС за 620 млн руб. приобрела контроль в разработчике онлайн-касс Litebox

В МТС утверждают, что кассы Litebox – «наиболее функциональное облачное решение среди аналогов на российском рынке со сквозной автоматизацией кассового обслуживания и операций торговой деятельности в режиме онлайн, включая складской учет, автоматизированное управление закупками, аналитику продаж и ключевых показателей, а также управление программами лояльности».

Куда МТС интегрирует Litebox

С закрытием сделки МТС предложит под своим брендом стартовое коробочное решение для малого бизнеса «МТС.Касса», предназначенное для полнофункциональной автоматизации торговой детальности предприятия. Соответствующий кассовый терминал будет работать в облачном ПО, передавая данные через мобильную сеть 3G/LTE или Wi-Fi-роутер.

МТС совместно с «МТС-Банком» (оператор является его совладельцем) также разработает комплексные кассовые решения с расчетно-кассовым обслуживанием, эквайрингом, зарплатным проектом, овердрафтом, программой кредитования, услугами SMS-рассылок и телефонией.

Кроме того, в 2018 г. облачные кассы от МТС будут интегрированы с сервисом «Кошелек МТС Деньги» для приема денежных средств с электронного кошелька, привязанного к номеру мобильного телефона любого российского оператора связи. Этот сервис, помимо доступных сегодня денежных переводов и дистанционной оплаты услуг, позволит оплачивать покупки в точках продаж прямо с мобильных устройств абонентов.

МТС - не первый крупный инвестор на рынке ОФД. В прошлом году холдинг USM Алишера Усманова инвестировал 500 млн руб. в оператора OFD.ru, созданного на базе принадлежащего USM разработчика биллинговых систем «Петер-сервис».

Директор OFD.ru Антон Румянцев уверен, что момент для сделки МТС и «Облачный ритейл» выбран удачно. «В 2018 г. объем пользователей онлайн-касс может существенно увеличиться, до 2,2 млн касс, за счет малого и среднего бизнеса, которые ранее был освобождены от использования контрольно-кассовой техники, - говорит Румянцев. - И это, не считая 1,3 млн касс, уже перешедших на новый порядок работы. Но, несмотря на все перспективы рынка, нужно иметь в виду, что продажа кассового оборудования и сервисов, которые являются непрофильными для телеком компаний, сложная задача, особенно в В2В сегменте - это вызов, и справятся ли с ним новые игроки, зависит от скорости принятия решений и правильно выстроенной маркетинговой стратегии».