Данные чиновников, выходящих в интернет, будут для ФСО хранить 3 года

Правительство России предлагает хранить данные о сотрудниках госведомств, использующих госсегмент интернета, в течение трех лет. Эти сведения нужны ФСО. Утверждается, что такая инициатива не потребует затрат из федерального бюджета, но эксперты в этом сомневаются.

Информацию о пользующихся интернетом госслужащих будут хранить три года

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в Закон «О связи». Речь идет о дополнениях в статью 51.1 этого закона, регламентирующую оказание услуг связи органам государственной власти.

Согласно законопроекту, государственные органы и организации, созданные для выполнения поставленных перед госорганами задач, обязаны в течение трех лет хранить в соответствии с установленными ими правилами делопроизводства сведения о пользователях услуг связи.

Имеются в виду те органы и организации, чьи государственные информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети предназначены для взаимодействия с интернетом и подключены к ней через российский государственный сегмент сети интернет на основании госконтрактов, заключенных Федеральной службой охраны (ФСО).

Какую информацию будут хранить о госслужащих

Хранению подлежат фамилия, имя, отчество, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность пользователей. Также должна храниться информация об используемом ими оконечном оборудовании.

Правительство России предлагает три года хранить данные о сотрудниках госведомств - пользователях госсегмента интернета

Соответствующие сведения должны поддерживаться «в актуальном состоянии» и предоставляться в трехдневный срок по запросу ФСО. Со своей стороны, ФСО будет взаимодействовать с другими правоохранительными органами, уполномоченными на проведение оперативно-розыскных мероприятий (МВД, ФСБ, СВР и др) по вопросам передачи данных сведений на основе соглашений между этими ведомствами.

Как создавался госсегмент интернета

Государственный сегмент сети интернет ФСО стало создавать в 2009 г. Он получил название Rsnet. В 2015 г. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до конца 2017 г. доступ в сеть интернет федеральных и региональных органов исполнительной власти, Администрации Президента, аппарата Правительства и Следственного комитета через этот госсегмент.

Аналогичная рекомендация была дана Госдуме, Совету Федерации, Счетной Палаты, органам прокуратуры, судебным органам, а также организациям, созданным для выполнения поставленных перед ними задач.

Отголоски «Закона Яровой»

Источник в одной из телекоммуникационных компаний говорит, что при обсуждении «Закона Яровой» возникала идея, что требование о хранении данных о пользователях интернета должно распространяться только на госслужащих. Тогда такое предложение не прошло, но теперь о ней, похоже, вспомнили, и решили отдельно прописать требования к хранению информации о госслужащих из числа пользователей сети интернет, резюмирует источник.

Напомним, антитеррористический пакет законопроектов, соавтором которого была сенатор Ирина Яровая, был принят в 2016 г. Тогда телекоммуникационных операторов обязали хранить все данные о действиях их пользователей в течении трех лет, а с 1 июля 2018 г. еще и содержимое переписки самих пользователей сроком до полугода.

Аналогичным образом организаторов распространения информации в сети интернет (ОРИ) обязали хранить информацию о действиях своих пользователей в течение года, а с 1 июля 2018 г. – содержимое переписки пользователей сроком до полугода. В случае же применения шифрования путем обмена ключами между пользователями ОРИ должны предоставить спецслужбам ключи для дешифровки таких сообщений.

Кто будет оплачивать будущие расходы

Пояснительная записка к нынешнему законопроекту гласит, что его реализация не потребует затрат из федерального бюджета. Однако, как отмечает директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова, остается непонятно, за чей тогда счет госорганы будут создавать и поддерживать системы хранения данных о своих служащих.