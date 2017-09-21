Apple признала дефект в новых часах Watch за день до продаж

Умные часы Apple Watch Series 3, отгрузка которых начнется уже завтра, 22 сентября 2017 г. имеют дефект: вместо того, чтобы подключаться к сотовой сети, они пытаются подключиться к посторонним сетям Wi-Fi. На неисправность пожаловались журналисты-обозреватели, Apple признала дефект.

Дефект Apple Watch Series 3

Накануне начала отгрузки новых Apple Watch Series 3, которая стартует 22 сентября 2017 г., Apple признала наличие у часов проблем с LTE-подключением. Когда владелец с часами на руке отходит на некоторое расстояние от своего смартфона, Series 3 начинают ловить окружающие их сети Wi-Fi и предпринимают попытки к ним подключиться — вместо того, чтобы подключиться к сотовой сети.

Редакция издания The Verge сообщает, что эта проблема наблюдалась у тех часов, которые компания прислала им для написания обзора. Получив жалобу от редакции, Apple прислала на замену другое изделие, но и оно имело такой же дефект. Прием предзаказов на Series 3 был открыт 15 сентября 2017 г.

После получения жалоб от обозревателей компания опубликовала официальное заявление, в котором признала, что «когда Apple Watch Series 3 присоединяется к неаутентифицированным сетям Wi-Fi без подключения, это может иногда мешать часам использовать сотовую сеть». Сейчас Apple разрабатывает программный патч, который распространит вместе с обновлением. Как отмечает The Verge, это первый случай, когда компания признает наличие дефекта в своем продукте уже после получения предзаказов но еще до начала отгрузки.

Технические характеристики

Как утверждают профильные СМИ, LTE-подключение является самым примечательным новшеством в Series 3. Производитель выпустил две модели — одна из них поддерживает только GPS, другая — еще и сотовую связь стандартов LTE и UMTS. Благодаря этому часы можно использовать для совершения звонков и получения сообщений по тому же номеру, что и у iPhone.

В Apple Watch Series 3 прямо перед погрузкой был подтвержден дефект LTE-подключения

Модели имеют и другие отличия — та, что рассчитана только на работу с GPS, может синхронизироваться с iPhone 5s, а модель с LTE-подключением — нет. Она требует наличия iPhone не ниже шестого поколения, работающего под управлением iOS 11. Различается также и стоимость двух моделей Series 3: младшая обойдется по предзаказу в $329, старшая — в $399. В России пока что появится только младшая модель, цена установлена на уровне 27 490 руб., продажи начнутся 29 сентября 2017 г.

В качестве аппаратной основы в обеих моделях был использован новый 2-ядерный процессор S3. Производитель утверждает, что он обеспечивает на 70% более быструю работу, чем была у предыдущего поколения часов. Также в часах присутствует новый чип для беспроводного подключения, который, по словам разработчиков, на 50% энергоэффективнее предыдущего. Кроме того, Series 3 оснащены встроенной картой eSIM, которая отвечает за подключение к оператору связи. У часов нет отдельной антенны — эту функцию выполняет экран. В отличие от предыдущих поколений Apple Watch, новые часы могут работать в воде.