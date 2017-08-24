Google выпустила ОС для большого бизнеса

Компания Google запускает ОС Chrome Enterprise - расширенный аналог Chrome OS для крупных компаний. Благодаря интеграции Chrome Enterprise с Microsoft Active Directory и AirWatch от Vmware хромбуки должны стать более востребованными в корпоративном секторе.

Новый сервис для бизнеса

Google выпустила расширенную версию своей операционной системы Chrome OS - Chrome Enterprise, адресованную крупному бизнесу.

Она представляет собой Chrome OS, интегрированную с сервисом, который позволяет предприятиям управлять компьютерами, работающими под Chrome OS. Стоимость подписки составит $50 за одно устройство в год. Профильные СМИ называют новый продукт похожим на другой бизнес-сервис Google — Chromebooks for Work, который имел такое же назначение, но меньше возможностей.

Преимуществом Chrome Enterprise является то, что он полностью совместим со службой каталогов Microsoft Active Directory. По словам старшего директора Google по продуктовому менеджменту Android и Chrome для бизнеса и образования Раджена Сета (Rajen Sheth), отсутствие совместимости с Microsoft Active Directory долгое время мешало многим предприятиям начать использовать устройства под управлением Chrome OS.

Кроме того, с Chrome Enterprise компании смогут управлять компьютерами Chrome OS с помощью тех же решений для управления мобильностью предприятия, которые они уже используют, включая AirWatch от VMware. Поддержка подобных сервисов будет запущена в будущем. Ресурс TechCrunch отмечает, что такие меры, как интеграция с AirWatch, необходимы, если Google хочет привлечь больше корпоративных клиентов к использованию своих облачных сервисов.

Возможности Chrome Enterprise

В число возможностей Chrome Enterprise, которых нет в самой Chrome OS, входит управление браузером и его расширениями, управление принтерами, управление обновлениями ОС, сетями и прокси, поддержание публичных сессий и режима киоска, облачное управление всеми компьютерами на предприятии и др.

Google запустила сервис для управления хромбуками в компаниях



В Chrome Enterprise пользователи смогут использовать свои прежние учетные данные для входа в Chrome OS и доступа к облачным сервисам Google. У ИТ-администраторов также сохранится доступ к устройствам и службам. Примечательно, что администраторы Chrome OS могут запустить другие службы, которые используют стандарт SAML, чтобы включить единый вход для устройств Chrome.

Помимо этого, ИТ-администраторы смогут настроить для пользователей управляемое хранилище корпоративных приложений. Эта функция в настоящее время находится в стадии бета-тестирования. Она основывается на способности Chrome OS запускать приложения для Android. Также пользователи Chrome Enterprise получат круглосуточную корпоративную поддержку.

Что такое Chrome OS

Представленная компанией Google в 2009 г. операционная система Chrome OS создана по модели облака. Она предназначена для работы с веб-сервисами и требует постоянного подключения к интернету, хотя возможности хранения контента локально в ней тоже есть.

Сравнительная характеристика возможностей Chrome Enterprise и Chrome OS

Chrome OS бесплатна и открыта. Она предъявляет невысокие требования к аппаратной части и с успехом работает на дешевых ноутбуках, которые сначала неофициально, а затем и самой Google стали называться хромбуками. Система поддерживается компанией в актуальном состоянии, как и браузер Google Chrome, лежащий в ее основе. Пользователям не нужно беспокоиться об установке обновлений и патчей.

Наиболее востребованы хромбуки в США. По данным IDC, в начале 2016 г. в этой стране впервые было продано больше устройств с операционной системой Chrome OS, чем компьютеров под управлением Apple OS X. Хромбуки обрели большую популярность в американских школах, чем и обусловлен рост их продаж в США. В других странах они особым спросом не пользуются. Кроме образования, широко используются в ритейле.