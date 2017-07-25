Google обновила девятилетний рекорд по падению чистой прибыли

Несмотря на рост выручки, чистая квартальная прибыль Alphabet, владеющей Google, снизилась более чем на треть из-за штрафа Еврокомиссии за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Рухнувшая чистая прибыль, просевшие акции

Холдинг Alphabet, в который входит компания Google, объявила о чистой прибыли во II кв. 2017 г. в размере $3,5 млрд. Годом ранее этот показатель за аналогичный период составил $4,9 млрд. Как отметила Financial Times, нынешний результат стал крупнейшим падением квартальной чистой прибыли Google начиная с 2008 г.

Выручка Alphabet за отчетный период выросла составила $26 млрд, показав рост на 21% по сравнению со II кв. 2016 г. и превысив прогнозы аналитиков, предсказывавших квартальную выручку в объеме $25,6 млрд.

Несмотря на рост выручки, акции компании после закрытия торгов упали примерно на 3% до $968,2. Аналитик инвестиционной компании Macquarie Бен Шактер (Ben Schachter) в интервью Business Insider отметил, что рыночные игроки ожидали от компании более впечатляющей прибыльности.

Ключевой причиной падения прибыли Alphabet стал штраф в размере $2,7 млрд, наложенный в конце июня Еврокомиссией на компанию за злоупотребление доминирующим положением на рынке поиска для продвижения сервиса Google Shopping.

В мае 2017 г. Google фактически уступила в споре с российскими антимонопольщиками. После двухлетней тяжбы с ФАС, Google полностью оплатила штрафы, наложенные на нее за нарушение конкуренции и превысившие в итоге 439 млн руб.

Источники выручки и драйверы роста

Традиционным источником львиной доли выручки Alphabet стали рекламные доходы в размере $22,7 млрд. Основными драйверами роста в этом сегменте выступал новомодный мобильный поиск, на котором неоднократно акцентировала внимание Рут Порат (Ruth Porat), финансовый директор компании, во время проведения телефонной конференции для аналитиков.

Источником большей части выручки традиционно стали рекламные доходы Google

Еще одним значительным драйвером роста также стала высокая активность видеохостинга YouTube. Сейчас ежемесячная аудитория YouTube превышает 1,5 млрд посетителей.

Значительно – сразу на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 15% по сравнению с предыдущим кварталом, увеличилось число платных кликов на ресурсах Google, при этом агрегированный показатель CPC (цена клика) снизился на 23% в годовом сравнении и на 6% по сравнению с I кв. 2017 г.

Ресурсы Google обеспечили выручку в объеме $18,4 млрд, сеть Google принесла $4,2 млрд. Доходы Google в категории «Другие» (Google Other), к которым относится облачный бизнес компании, магазин Play Store, смартфоны Google Pixel и другие проекты, вырос на 42,3% до $3,09 млрд. Число активных устройств на Android в мировом масштабе сейчас превышает 2 млрд, при этом за прошлый год из Google Play было загружено порядка 82 млрд приложений.

Непрофильные подразделения Alphabet в категории «Other bets», к которым причислены самоуправляемые машины Waymo, устройства для умного дома Nest и другие проекты, принесли всего лишь $248 млн выручки при убытке в размере $772, который, впрочем, несколько сократился по сравнению с убытком в $855 млн за аналогичный период годом ранее.

Чистая прибыль Alphabet, рассчитанная по GAAP, достигла $3,52 млрд, прибыль из расчета на одну акцию составила $5,01. Операционная прибыль компании составила $7,8 млрд.

На конец II кв. 2017 г. численность персонала Google составляла порядка 75,6 тыс. сотрудников, при этом список новичков представляли главным образом инженеры и менеджеры по продуктам.

В целом на протяжении последнего года начиная с 25 июля 2016 г. суммарный рост акций Alphabet составил 31,79%.