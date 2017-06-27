Google оштрафовали на 2,4 млрд евро

Еврокомиссия официально обвинила Google в нарушении антимонопольного законодательства ЕС и вынесла компании штраф в размере 2,42 млрд евро за махинации с поисковой выдачей в пользу собственного сервиса Google Shopping.

«С учетом продолжительности и тяжести нарушения»

Европейская комиссия официально объявила о вынесении штрафа компании Google в размере 2,42 млрд евро (порядка $2,7 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Компанию обвинили в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке поисковых интернет-систем с помощью нелегального предоставления преимуществ собственному сервису Google Shopping за счет искажения результатов поиска товаров.

Сумма вынесенного Еврокомиссией штрафа в размере 2,42 млрд евро, указывается в заявлении, «учитывает продолжительность и тяжесть нарушения».

Компании предписано в 90-дневный срок прекратить нелегальную практику, в противном случае ей грозит штраф в размере до 5% от среднесуточного мирового оборота Alphabet, материнской компании Google.

«Google придумала множество инновационных продуктов и услуг, влияющих на нашу жизнь, и это хорошо, – отметила в заявлении Маргрет Вестагер, комиссар ЕС по антимонопольной политике. – Однако стратегия Google по отношению к ее сервису покупок заключалась не в привлечении клиентов за счет более качественного продукта, чем у конкурентов. Вместо этого Google злоупотребила своим рыночным доминированием в качестве поисковой системы, и продвигала собственный сервис сравнения покупок в результатах поиска за счет понижения рейтинга конкурентов. Действия Google незаконны по антимонопольным правилам ЕС. Это лишало другие компании шансов на честную конкуренцию, и, самое главное, лишало европейских потребителей подлинного выбора услуг и преимуществ от инноваций».

Ранее CNews сообщал, что сумма штрафа, согласно условиям антимонопольного законодательства ЕС, может достигать 10% мирового оборота компании-нарушителя. В случае Google сумма штрафа могла достичь $9 млрд. В середине июня со ссылкой на собственные источники газета Financial Times утверждала о готовящемся штрафе на сумму более 1 млрд евро.

Неравные конкурентные условия

Решение о наложении крупного штрафа вынесено по результатам семилетнего расследования на основании десятков жалоб, поступивших на поисковую систему Google от американских и европейских конкурентов. Авторы жалоб утверждали, что Google сознательно искажал результаты интернет-поиска, занижая выдачу по проектам конкурентов и не показывая ее на первой странице поиска. В результате пользователи уходили на собственный маркетплейс компании – Google Shopping, при этом вред наносился «как участникам рынка, так и потребителям».

По итогам собственных экспериментов, сообщает отчет Еврокомиссии, удалось установить, что предложения основного конкурента Google Shopping выдавались в среднем на четвертой странице, а предложения остальных конкурентов и того дальше.

Согласно выводам экспертов Еврокомиссии, потребители чаще кликают на более заметные предложения, в том числе, стоящие на более высоких позициях в результатах поиска Google.

Google обеспечивала свой сервис преимуществом, считают в Еврокомиссии

Даже на настольных ПК, подчеркивают эксперты, первая десятка результатов на первой странице поисковой выдачи собирает порядка 95% всех пользовательских кликов, при этом самый верхний результат получает около 35% всех кликов.

Первый результат на второй странице поисковой выдачи Google получает всего лишь около 1% от всех кликов. Простой перенос результата с первого на третье место первой страницы поисковой выдачи сразу же снижает число кликов на 50%. На мобильных устройствах с их небольшими экранами зависимость между положением в поисковой выдаче и числом кликов еще больше.

Таким образом, заключают эксперты, предоставляя более заметное размещение только своему собственному сервису сравнения покупок и занижая рейтинг конкурентов, Google обеспечил свой сервис значительным преимуществом.

Рыночное доминирование, подчеркивается в заявлении Еврокомиссии, не является незаконным в рамках антимонопольных правил ЕС, однако при этом доминирующие компании несут особую ответственность и не должны злоупотреблять своими мощными рыночными позициями, ограничивая тем самым конкуренцию.

Согласно заявлению Еврокомиссии, Google признана доминирующей компанией на всех общедоступных интернет-рынках всей Европейской экономической зоны, то есть, во всех 31 странах Евросоюза. Доминирование Google доказано для интернет-рынков всех стран ЕС с 2008 г., кроме Чешской Республики, где доминирование зафиксировано начиная с 2011 г.

Оценка Еврокомиссии основана на том, что доля поисковой системы Google в поисковом трафике превышает 90% в большинстве стран ЕС.

С начала предоставления преимуществ собственному сервису сравнения товаров, Google увеличила его трафик в 45 раз в Великобритании, в 35 раз в Германии, в 19 раз во Франции, в 29 раз в Голландии, в 17 раз в Испании и в 14 раз в Италии.

Наряду с этим, эксперты Еврокомиссии обнаружили специфическое падение трафика на сайтах конкурентов, в некоторых случаях, до 85% в Великобритании, до 92% в Германии и до 80% во Франции.

Google объясняет ситуацию эволюционным развитием

В Google и его материнской компании Alphabet еще не прокомментировали факт вынесения Еврокомиссией многомиллиардного штрафа. По собранным экспертами фактам в Google отмечали, что претензии антимонопольщиков не учитывают в расследовании постоянную конкурентную борьбу между онлайн-ритейлерами Amazon и eBay, которые «являются крупнейшими игроками в интернет-пространстве».

В Google также ранее отмечали, что «эволюция страниц результатов поиска направлена на улучшение их качества и пользовательского опыта, а не злоупотребление позицией компании на поисковом рынке».

«Показывая результаты поиска для людей, интересующихся шоппингом, мы понимали, что нам нужно выходить за пределы старомодных «10 синих ссылок» (вариант поисковой выдачи, от которого Google начал отходить в 2015 г.), чтобы угнаться за конкурентами и предоставить лучшие услуги пользователям. Мы разработали новые способы организации и ранжирования продукта, предоставляя его пользователям в удобном формате в поиске и объявлениях. В 2012 г. в рамках этих усилий, в дополнение к нашим традиционным объявлениям, мы представили Google Shopping в качестве нового рекламного формата – мы не думаем, что этот формат является антиконкурентным», – отмечалось в записи в блоге Google в 2015 г.

Напомним, в мае 2017 г. Google фактически уступила в споре с российскими антимонопольщиками. После двухлетней тяжбы с ФАС, Google полностью оплатила штрафы, наложенные на нее за нарушение конкуренции и превысившие в итоге p439 млн.