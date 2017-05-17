Google рассчитался перед Россией за обиды «Яндекса»

После двухлетней тяжбы в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что корпорация Google полностью оплатила штрафы, наложенные на нее за нарушение конкуренции и превысившие в итоге 439 млн руб.

Российские штрафы Google

Корпорация Google Inc. оплатила все административные штрафы, назначенные ФАС России в рамках антимонопольного расследования. Об этом представители антимонопольного ведомства заявили в официальном Telegram-канале.

Тяжбы корпорации и ведомства длились два года, общая сумма наложенных на Google штрафов превысила p439 млн. Первый штраф в p1 млн был солидарно наложен на Google Inc. и Google Ireland Limited в сентябре 2015 г. за «злоупотребления доминирующим положением» на рынке магазинов приложений для Android. Жалобу на корпорацию в ФАС подал российский поисковик «Яндекс», разработавший кастомизированную версию Android — Yandex.Kit, в которой были предустановлены поиск и другие приложения «Яндекса».

Некоторые производители смартфонов попробовали выпускать гаждеты на ОС «Яндекса», но затем под давлением Google были вынуждены отказаться от этого. Предписание антимонопольщиков об устранении нарушения выполнено не было, в результате чего, по словам начальника Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, «Google продолжает реализацию своих антиконкурентных практик».

Google начал платить

Штрафы продолжали расти. 11 мая 2017 г. в ФАС сообщили о том, что Google Inc. выплатила штраф в размере p438 млн. Санкции были наложены на корпорацию в связи с нарушением статьи 10 закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением).

Google расплатился с ФАС по штрафам

По мнению антимонопольщиков, Google запрещал предустановку конкурирующих приложений других разработчиков на мобильные устройства, из-за чего «самый эффективный канал распространения приложений — предустановка — оказался полностью зарезервирован за Google». «Кроме того, нарушение выразилось в предоставлении контрагентам — производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в России, — магазина приложений Google Play на определенных условиях», — добавили в ведомстве. Речь идет о пакете лицензий Google Mobile Services (GMS), который требовал от производителей смартфонов вместе с Google Play предустанавливать и другие приложения Google, размещать на экране пользователя ярлыки для них в определенном порядке, а также устанавливать по умолчанию поиск Google.

Штраф и мир

В ходе тяжбы с надзорным ведомством представители Google в течение двух лет пытались оспорить штрафные санкции, однако в итоге 17 апреля 2017 г. в Арбитражном суде Московского округа было заключено мировое соглашение, предусматривающее, в том числе, погашение корпорацией наложенных штрафов.