Экс-топ-менеджер Apple предрек провал будущего iPhone

Apple придется здорово постараться для победы над Samsung

Хью Дюбберли (Hugh Dubberly), бывший креативный директор Apple, а также бывший член глобального консультационного совета Samsung, заявил в интервью The Wall Street Journal о превосходстве смартфонов Samsung над разработками Apple.

После исследования тенденций на рынке смартфонов и, в частности, дизайнерского соперничества Apple и Samsung, аналитики The Wall Street Journal пришли к выводу, что Samsung с выпуском семейства Galaxy S8 начала опережать Apple. По мнению аналитиков, на фоне «застывших» в последние годы инноваций в области смартфонов, потребитель все больше ориентируется на дизайн и эстетику гаджетов при выборе новой модели.

Внешний вид имеет значение

Ряд экспертов, пишет WSJ, сходится во мнении о том, что преимущество, полученное Samsung с выпуском удачной серии Galaxy S8, также говорит не в пользу Apple и ее нынешнего CEO Тима Кука (Tim Cook), чьи рабочие навыки «контрастируют с видением выдающимся талантом его предшественника, Стива Джобса».

Стив Джобс, покойный глава Apple

Именно в этом ключе излагает свое мнение Хью Дюбберли: происходит это, по его мнению, совсем не потому, что у Samsung это получается лучше, но лишь потому, что Apple «фундаментально изменилась» после смерти ее бывшего CEO Стива Джобса (Steve Jobs). «Запал, с которым Стив [Джобс] начинал, полностью закончился», – сказал Дюбберли.

Предполагаемый дизайн линейки iPhone следующего поколения

По мнению Чарльза Л. Мауро (Charles L. Mauro), президента исследовательской фирмы MauroNewMedia, проводившей консалтинг Apple и Samsung, внешний вид смартфона в последнее время влияет на принятие решения о покупке гаджета в половине случаев, при этом потребитель затрачивает на такую оценку примерно одну секунду. Итоги исследования показывают, по словам Мауро, что эстетическое восприятие смартфона в наши дни имеет значительно больший вес при его выборе, нежели считалось ранее. В старых опросах компании влияние внешнего вида на принятие решения о покупке влияло в среднем в 7% случаев.

В отчете MauroNewMedia также приводятся анализ данных пользовательских обзоров Consumer Reports, где сравнивались смартфоны Galaxy S8, выпущенные в 2016, и iPhone 7, выпущенные в 2016 г. Более новые Galaxy S8 превзошли iPhone 7 по таким важным критериям, как продолжительность автономной работы и дизайн. Большинство недостатков, замеченных iPhone 7, адресуются авторами обзоров как пожелания новому поколению смартфонов iPhone 8.

iPhone 8 нуждается в «изюминке»

По мнению аналитиков, iPhone 8 необходимо новое «особенное свойство». По мнению аналитиков The Wall Street Journal, такой особенностью, «меняющей правила игры», может стать сенсор отпечатков пальцев под дисплеем. Впрочем, последние слухи утверждают, что место Touch ID в iPhone 8 может занять совершенно новый 3D-сенсор для сканирования лица и глаз пользователя.

В любом случае, с выпуском линейки смартфонов Galaxy S8 планка поднята очень высоко, отмечают в WSJ, и Apple грядущей осенью придется очень постараться, чтобы удивить своих поклонников в год 10-летния выпуска первого iPhone.

Кроме 3D-сканера лица, в новых смартфонах ожидается наличие полноэкранного 5,8-дюймового OLED-дисплея с технологией скоростного обновления изображения ProMotion и крошечным вырезом сверху для камеры, датчиков и динамиков, быстрый 10-нанометровый процессор и отдельный чип Apple Neural Engine для работы с задачами искусственного интеллекта.

Начало осени будет интересным

Анонс следующего поколения смартфонов Apple iPhone 8 ожидается в традиционных для таких событий рамках – сентябре.

Со своей стороны, Samsung, согласно предварительным утечкам, готовит на конец августа анонс своего фаблета Galaxy Note 8 с гораздо более крупным дисплеем, нежели 6,2-дюймовый экран смартфона Galaxy S8+, который также будет оснащен сдвоенной основой камерой.