В новом iPhone вместо сенсора отпечатка появится сканер лица и глаз

Согласно последней информации Bloomberg о будущих характеристиках следующего iPhone, Apple тестирует функцию 3D-сенсора лица и глаз, которая является потенциальным кандидатом на замену идентификатора пользователя Touch ID по отпечатку пальца.

Рука – лицо?

Онлайн-издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник из близкого круга разработчиков продукции Apple сообщило о том, что в настоящее время в компании тестируют новый 3D-сенсор для следующего поколения смартфонов iPhone. Новая технология трехмерного сканирования лица, дополненная функцией сканирования глаз, имеет все шансы заменить в новых Apple iPhone биометрический сенсор сканирования отпечатка пальцев Touch ID, применяемый для идентификации пользователя или для авторизации мобильных платежей.

Впервые Apple представила технологию Touch ID в 2013 г. с выпуском смартфона iPhone 5s. В момент анонса Touch ID работала в качестве идентификатора пользователя для разблокирования смартфона. Годом позже Apple расширила возможности Touch ID для аутентификации платежей и авторизованного входа в приложения.

В случае, если 3D-сканер лица действительно появится в следующей модели iPhone, необходимость наличия традиционного сенсора Touch ID для сканирования отпечатков пальцев автоматически отпадает, поскольку объемное сканирование лица на современном этапе развития технологии описывают как «сверхбыструю процедуру», обеспечивающую идентификацию пользователя с последующей разблокировкой iPhone «за считанные сотни миллисекунд».

В отличие от сканера радужки в Galaxy S8, новая 3D-технология Apple не требует поднесения телефона вплотную к лицу и сможет работать даже когда смартфон лежит рядом на столе.

Другим преимуществом технологии 3D-сканирования лица перед традиционной техникой Touch ID является работа с объемным изображением, что значительно уменьшает шансы на обман системы.

Предполагаемый принцип работы 3D-сканера в следующем iPhone

Наконец, 3D-сканер лица, особенно в сочетании со сканером глаз, использует для идентификации «значительно больше биометрических данных» нежели процедура сканирования отпечатка пальца.

Ранее в утечках о возможностях следующего iPhone сообщалось, что аппарат не будет иметь аппаратной кнопки «Домой», ее функцию возьмет на себя участок экрана, под которым будет находиться сканер отпечатка пальца.

По данным Bloomberg, Apple также работает над внедрением в смартфоны следующих поколений ряда функций добавленной реальности (AR). Пока что, по данным Bloomberg, нет никакой взаимосвязи между 3D-сенсором и AR-функциональностью. В настоящее время все публичные исследования Apple в области AR сфокусированы на разработке программного пакета ARKit для разработчиков AR-приложений под iPhone.

Официальные представители Apple по традиции отказались от комментариев, сообщил Bloomberg.

Интеллектуальный чип и другие подробности об iPhone 8

Характеристики будущего смартфона iPhone 8, изложенные в прогнозе Bloomberg, в значительной степени повторяют уже циркулирующие слухи о таких нюансах дизайна как, например, полноэкранный дисплей с крошечным вырезом сверху для камеры, датчиков и динамиков, быстрый 10-нанометровый процессор, а также наличие отдельного процессора Apple Neural Engine для работы с задачами искусственного интеллекта.

Предполагаемый дизайн линейки iPhone следующего поколения

Тем не менее, в прогнозе Bloomberg появилась еще одна подробность, до этого нигде не освещавшаяся. По данным анонимного источника ресурса, новый iPhone получит OLED-дисплей с технологией скоростного обновления изображения ProMotion, уже знакомый пользователям по новым 10,5- и 12,9-дюймовым планшетам iPad Pro, представленным в прошлом месяце. При необходимости дисплей с технологией ProMotion резко наращивает частоту обновления экрана, значительно уменьшая таким образом размытие картинки при просмотре динамичных сюжетов или при быстрой прокрутке контента. Когда необходимости в быстром обновлении нет, частота будет снижаться для уменьшения расхода заряда аккумулятора. Источник Bloomberg утверждает, что управление технологией ProMotion – одна из задач ИИ-чипа Apple Neural Engine.

В Bloomberg считают, что следующий iPhone в обязательном порядке станет образцом массового обновления именно аппаратной платформы, вне зависимости от нововведений в программном обеспечении смартфона.