Autodesk испытает на россиянах продукт нового типа

Российское представительство Autodesk опробует на местных клиентах новый тип продаж ПО, при котором пользователи получают к развернутым в ЦОДах «локальным» версиям софта доступ в режиме терминала.

Терминальный доступ к AutoCAD

Один из крупнейших в мире разработчиков инженерного ПО Autodesk испытает на российских пользователях новую модель продаж своих продуктов. Об этом CNews рассказала руководительница российского представительства компании Анастасия Морозова.

Новый способ продажи ПО Autodesk заключается в предоставлении пользователям доступа к продуктам, размещенным в удаленном ЦОДе.

Модель предоставления удаленного доступа к ПО, установленному в ЦОДе, широко распространена в мире под названием SaaS (Soft-as-aService). Однако, представители Autodesk настаивают на коренном отличии их новой модели продаж. В ней будет продаваться доступ к «локальным» версиям продуктов Autodesk: AutoCAD (в том числе Electrical и MAP 3D), 3DS Max, Revit, Inventor, Vault, обычно устанавливаемым на ПК непосредственных пользователей.

Доступ к ПО будет осуществляться в терминальном режиме на условиях ежемесячной оплаты. Российский рынок стал первым в мире, где Autodesk применит такой способ продаж.

Зачем нужен терминальный доступ

В Autodesk говорят, что, используя ПО, размещенное в ЦОДе, пользователи будут избавлены от необходимости тратиться на обновление собственной ИТ. Например, «если завтра компании понадобится 100 рабочих мест с новым продуктом, можно буквально за один день без капитальных затрат развернуть виртуальные рабочие места в российском ЦОДе, сэкономив время, деньги и усилия собственных IT служб», - говорит Анастасия Морозова.

Autodesk опробует в России доступ к своим продуктам в режиме терминального доступа

Для запуска проекта Autodesk привлек двух российских партнеров: сервисы «Облакотека» и ActiveDesk. Каждый из них предложит пользователям собственные тарифные планы.

Несмотря на то, что доступ к ПО пользователь получит в режиме терминала, Autodesk подчеркивает, что наработанные им данные могут храниться в ЦОДах партнеров, так и как на собственном оборудовании заказчика.

Кто будет его использовать

Говоря о потенциальной аудитории сервиса, директор «Облакотеки» Максим Захаренко и директор ActiveDesk Максим Ионов указывают, что, хотя новый сервис способен кратно снизить издержки проектирующим организациям, его основная ценность состоит не в экономии, а в новой модели потребления.

Главным преимуществом новой модели они называют возможность проектных организаций привлекать к работе филиалы, расположенные в регионах, и даже, при необходимости, конструкторов, работающих на аутсорсе. При необходимости изменении число вовлеченных в проект работников, компания может быстро изменить число лицензий, которые ей необходимо приобрести.

Autodesk в России

Компания Autodesk ведет свою историю с 1982 г. Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» было зарегистрировано в России 17 августа 2007 г. Его стопроцентным владельцем заявлена компания «Аутодеск, инк.» (Autodesk, Inc.) (США).

По данным базы «Контур.Фокус», в 2015 г. выручка компании в России выросла на 12% до 366,7 млн руб., чистая прибыль составила 16,8 млн руб. Продажей продуктов Autodesk российским дистрбьюторам занимается швейцарский офис компании, поэтому выручка от реализации в СНГ программного обеспечения в финансовые результаты «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» не входит.

В марте 2017 г. Анастасия Морозова заявила CNews, что рост числа подписчиков ПО Autodesk в странах СНГ в 2016 г. составил 35%.

По ее словам, рост числа пользователей в СНГ произошел за счет предприятий среднего и малого бизнеса, за счет пользователей-частников, вероятно, выполняющих проектные работы на дому, а также за счет миграции части пользователей контрафактного ПО Autodesk на лицензионные продукты.

Абсолютные значения пользовательской базы и продаж на российском рынке не раскрываются. На глобальном рынке рост числа подписчиков Autodesk в 2017 финансовом году (закончился 31 января 2017 г.) составил 21%. К концу 2017 финансового года по всему миру было продано 3,11 млн лицензий на ПО Autodesk.