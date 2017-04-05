Xiaomi выпустил недорогой планшет Mi Pad 3

Xiaomi официально представила новый 7,9-дюймовый планшетный ПК Mi Pad 3 с полностью обновленной «начинкой» и доступной ценой.

Планшет традиционного формата

Китайская компания Xiaomi в канун празднования своего дня рождения, приходящегося на 6 апреля, анонсировала http://www.mi.com/mipad3/ новый планшетный ПК Xiaomi Mi Pad 3 с традиционной диагональю экрана 7,9 дюймов.

Новый планшет выполнен в привычном для Xiaomi дизайне и внешне отличается от предшественников разве что текстурированным покрытием задней панели для более надежного хвата; ключевые изменения затронули аппаратную часть новинки.

Технические характеристики Mi Pad 3

Планшет Xiaomi Mi Pad 3 выполнен на базе 6-ядерного процессора MediaTek MT8176 (2 ядра ARM Cortex-A72 и 4 ядра Cortex-A5) с тактовой частотой 2,1 ГГц и графике PowerVR GX6250.

Планшетный ПК Xiaomi Mi Pad 3

Планшет оснащен 7,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2048×1536 пикселей и плотностью 326 пикселей на дюйм. Xiaomi Mi Pad 3 оснащен 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.0.

Основная 13-МП камера планшета способна записывать Full HD видео, оснащена оптикой с апертурой f/2.2 и светодиодной вспышкой. Вспомогательная фронтальная 5-МП камера имеет оптику с апертурой f/2.0.

Планшетный ПК Xiaomi Mi Pad 3

Коммуникации планшета включают беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 ac, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, Bluetooth v4.1, а также порт microUSB. Список датчиков включает приемник GPS, акселерометр, гироскоп, датчик освещения и датчик Холла. Ранее в Сети появлялись слухи о возможном выпуске Xiaomi Mi Pad 3 в версии с интегрированным модемом 4G/LTE, однако в сегодняшнем официальном анонсе компании такая опция не упомянута.

Планшетный ПК Xiaomi Mi Pad 3

Планшет работает под управлением ОС Android Marshmallow с «фирменной» графической оболочкой Xiaomi MIUI8. Xiaomi Mi Pad 3 оснащен аккумулятором емкостью 6600 мАч с поддержкой функции скоростной зарядки 5В/2A. Зарядки аккумулятора, согласно заявлению компании, достаточно для автономного просмотра видео на протяжении 12 часов или 867 часов работы в режиме ожидания.

Цена и сроки начала продаж

Официальная цена на планшет Xiaomi Mi Pad 3 установлена производителем на уровне 1499 юаней, что эквивалентно примерно $217, или 12,5 тыс. рублей.

Начало продаж новинки в Китае намечено на 6 утра 6 апреля, при этом планшет единовременно появится на онлайновых прилавках Xiaomi Mall, Lynx, Jingong, Suning и Mi Home.

Планшетный ПК Xiaomi Mi Pad 3

Российская цена новинки и сроки начала продаж Xiaomi Mi Pad 3 в России пока не назначены, хотя в Сети уже встречаются предложения на предварительное оформление заказа по 15 тыс. и даже по 20 тыс. руб.