В Сеть утекли фото большого смартфона Xiaomi Mi 6 Plus

В интернет просочились реальные фото Xiaomi Mi 6 Plus, которые показывают грядущий смартфон с тыльной стороны. На фото хорошо видна двойная камера устройства. В самой продвинутой комплектации смартфон будет иметь 8 ГБ оперативной и 264 ГБ постоянной памяти, цена такого аппарата составит $507.

Реальное фото Xiaomi Mi 6 Plus

В китайской соцсети Weibo было опубликовано реальное фото будущего смартфона Xiaomi Mi 6 Plus, на котором показана тыловая сторона аппарата с двойной камерой. Xiaomi Mi 6 и 6 Plus должны появиться в продаже в апреле-мае 2017 г., по предварительным данным, релиз запланирован на 11 апреля. Xiaomi Mi 6 придет на смену модели Mi 5, на которую он очень похож внешне.

Технические характеристики

Предположительно, Xiaomi Mi 6 получит дисплей с диагональю 5,15 дюйма (по другим данным – 5,2 или 5,5 дюйма), а Xiaomi Mi 6 Plus – с диагональю 5,7 дюйма. Xiaomi Mi 6 создан на базе процессора Snapdragon 835, хотя в различных источниках можно встретить предположения насчет Snapdragon 821 и Helio X30.

Что касается Xiaomi Mi 6 Plus, то здесь Snapdragon 835 является единственным предполагаемым вариантом аппаратной основы. Двойная камера смартфона, запечатленная на фото, будет оснащена датчиками Sony IMX362. Предположительно, разрешение фронтальной камеры составит 8 МП, емкость аккумулятора – 4500 мАч. Вероятно, аппарат будет работать под управлением Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.3.

Комплектации и цены

Xiaomi Mi 6 и 6 Plus будут иметь по три варианта комплектации, от чего непосредственно будет зависеть цена. Базовый Xiaomi Mi 6 с оперативной памятью 4 ГБ и постоянной 32 ГБ будет стоить $290. Средняя модель с 4 ГБ и 64 ГБ соответственно обойдется в $333. Максимальный Xiaomi Mi 6 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти будет стоить $391.

Реальное фото Xiaomi Mi 6 Plus

Самый простой Xiaomi Mi 6 Plus, рассчитанный на 4 ГБ и 64 ГБ памяти, будет стоить $377. Модель с 6 ГБ и 128 ГБ обойдется покупателю в $435. Самая продвинутая комплектация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти будет стоить $507.

Другие продукты вендора

В октябре 2016 г. Xiaomi представила премиальный смартфон с большим экраном Mi Max Prime – улучшенную версию модели Mi Max. Смартфон оснащен экраном с диагональю 6,44 дюйма, с поддержкой формата Full HD (1920х1080 пикселей) и функцией распознавания отпечатка пальца. Он создан на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 652 в комплекте с графическим ускорителем Adreno 510. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, постоянной – 128 ГБ.

Тыловая камера имеет разрешение 16 Мп, двухцветную вспышку и фазовый автофокус. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Корпус Mi Max Prime выполнен из металла. Смартфон имеет толщину 7,5 мм и весит 203 г. Mi Max Prime рассчитан на две SIM-карты, одну из которых можно заменить накопителем microSD. Емкость аккумулятора составляет 4850 мАч. Устройство работает под управлением Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой MIUI 8. Средняя цена Mi Max Prime на Яндекс.Маркете составляет p14990.

Xiaomi известна в первую очередь своими бюджетными моделями. Однако летом 2016 г. компания взяла курс на производство дорогих смартфонов, о чем сообщил ее сооснователь Ливан Цзянь (Liwan Jiang). Тем не менее, вендор по-прежнему выпускает недорогие устройства – например, Redmi 4 и Redmi 4A, которые стоят вдвое дешевле флагманов. В ноябре 2016 г. компания сообщила о намерении открыть офис в России.