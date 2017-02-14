Кражу трафика в «Билайне» помогал раскрывать «Мегафон»

CNews выяснил подробности того, как в Vimpelcom обнаружили схему с кражей трафика в армянской «дочке» оператора «Арментеле». Неладное заподозрили после сверки трафика с «Мегафоном», которая показала, что объем исходящего из сети «Мегафона» на сеть «Арментела» трафика в 2,5 раза больше объема входящего трафика.

Как крали трафик у армянской «дочки» Vimplecom

В распоряжении CNews оказались показания Карине Егизарян, которая с 2010 г. попеременно отвечала в компании «Арментел» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom, торговая марка Beeline) за вопросы роуминга и межсетевого взаимодействия.

Показания были даны в рамках громкого уголовного дела о краже трафика у «Арментела», в ходе расследования которого Служба национальной безопасности Армении (СНБ) арестовала и предъявила обвинения ряду бывших топ-менеджеров компании из числа граждан России.

Каналы, использовавшие для поступления «серого» трафика в сеть «Арментела» были созданы в 2010 г. По словам Егизарян, инициатива создания каналов исходила от Ашота Погосяна, занимавшего в тот период пост главы службы безопасности «Арментела».

Мошенники прикрывались Службой национальной безопасности

Погосян сообщил Егизарян, что получил «секретные» письма от СНБ о необходимости организации соответствующих каналов. Егизарян ответила, что для этого ей необходимо будет письменное поручение. Такое поручение позднее было дано Игорем Климко, занимавшим в то время пост гендиректора «Арментела».

После этого Егизарян организовала несколько поток E1 между АТС №48, расположенной в столице Армении Ереване, до коммутатора 5ESS, обслуживающего все входящие на сеть «Арментела» международные вызовы (позднее он был заменен коммутатором IGW производства Ericsson). Для работы с данными каналами в АТС №48 была создана «тайная» комната, которую, как утверждал Погосян, будет использовать для своих нужд СНБ.

Кража трафика в армянской «дочке» «Билайна» была обнаружена после сверки трафика с «Мегафоном»

С целью организации данных каналов были оформлены необходимые RFC-поручения (формат, используемый в электронном документообороте «Арментела»). Этим вопросом занимался Владимир Сачков, который в то время занимал должность технического директора «Арментела». «Мегафон» забеспокоился В августе 2013 г. «Арментел» начал переговоры с российским оператором «Мегафон» об установлении прямого стыка (до той поры переговоры между абонентами передавались через посредников). Со стороны «Арментела» за этот вопрос отвечала Карине Егизарян.

Сверка трафика между операторами выявила странную картину: объем трафика, который, по данным «Мегафона», передавался на сеть «Арментела», в 2,5 раза превосходил соответствующий объем трафика, зафиксированный биллинговой системой «Интек» (используется «Арментелом»).

15 августа 2013 г. представители «Мегафона» пожаловались, на плохое качество соединения с «Арментелом»: часть звонков, направленных из России на сеть армянской «дочки» Vimpelcom, не дошла до абонентов. В тот же день Егизарян передала данные о расхождении объемов трафика между ее компанией и «Мегафоном» в отдел фрод-мониторинга «Арментела».

Мошенники отключили канал

Буквально на следующий день в биллинговой системе «Арментела» резко увеличился объем звонков, поступающих из сети «Мегафона». Егизарян предположила, что «Мегафон» либо поменял транзитных операторов, либо кто-то, «понимая ее любопытство», временно прекратил незаконную терминацию трафика.

О данных наблюдениях Егизарян сообщила своему непосредственному начальнику Андрею Пономареву, возглавлявшему в тот момент блок фиксированной связи «Арментела». Тот в ответ сообщил ей, что в сентябре в «Арментеле» будет проведен внешний аудит, для чего из-за рубежа приедут специалисты.

С началом аудита стали возрастать объемы трафика, поступающие на сеть фиксированной телефонии «Арментела» («Арментел» владеет не только мобильной сеть, но и является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи). А 3 сентября сотрудниками Владимира Сачкова были составлены RFC-запросы на расформирование каналов E1, создававшихся якобы для нужд СНБ. Егизарян поняла, что речь идет о тех самых каналах, которые были организованы при ее участии в 2010 г.

В Москве потребовали включить «серый» канал обратно

Вечером 10 октября 2013 г. Егизарян получила неожиданный звонок от Ашота Погосяна. Глава службы безопасности «Арментела» заявил, что из-за отключения вышеупомянутых каналов «в Москве поднялся большой шум» и их необходимо срочно восстановить. Погосян был настолько взволнован, что даже предложил прислать машину за одной из сотрудниц Егизарян, чтобы она приехала в офис и оформила необходимое RFC-поручение.

Егизарян сделала соответствующее RFC-поручение дистанционно, в этой ей помогал Владимир Сачков. После возобновления работы каналов объем входящего трафика стал падать. Егизарян поставила об этом в известность Андрея Пономарева. Также Егизарян выяснила, что трафик, проходящий по вновь открытым каналам, не фиксируется в биллинговой системе «Арментела», как если бы компания не заключала договоров с другими операторами относительно пропуска трафика по этим каналам. Это означает, что «Арментел» не получал дохода от приземления данного трафика.

Соответственно, «Арментел» не получал доходов от трафика, поступившего по этим каналам. 25 октября 2013 г. Пономарев поручил Егизарян представить сверку объемов трафика, поступавшего на сеть «Арментела» 23 и 24 октября, а также поручил ежедневно представлять подобного рода статистику. Сравнение объемов трафика выявило, что 24 октября объем трафика вырос.

Позднее Егизарян узнала, что каналы, создававшиеся якобы для нужда СНБ, 23 октября были выключены. Кто это сделал, осталось неизвестным, так как положенных для таких ситуаций RFC-поручений оформлено не было. После этого происходящее в «Арментеле» стало предметом внутреннего расследование в группе Vimpelcom, по результатам которого руководство армянского оператора ушло в отставку, а материалы были переданы в СНБ для возбуждения уголовного дела.

Вопросы о маршрутах хождения трафика остаются

В рамках расследования данного дела СНБ арестовала в 2014 г. Ашота Погосяна, который дал признательные показания. Погосян заявил, что схема с незаконной терминацией трафика была организована Александром Зубовым, в тот момент работавшим в Москве и возглавлявшим службу безопасности российского «Вымпелкома» по странам СНГ. В ней также якобы участвовали Владимир Сачков и гражданин Киргизии Алексей Писарев.

Кроме Писарева, все фигуранты данного дела являются гражданами России. Погосян недавно был приговорен к четырем годам тюремного заключения. Сачков в 2014 г. был экстрадирован в Армению из Белоруссию и сейчас дожидается окончания судебного процесса над ним. Бывший технический директор «Арментела» свою вину отрицает.

Супруга Владимира Сачкова Екатерина Азема считает, что в истории с прохождением «серого» трафика с сети «Мегафона» на сеть «Арментела» остаются вопросы. «В 2013 г. «прямого стыка» между «Арментелом» и «Мегафоном» не было, однако полный маршрут трафика выяснен не был, - говорит Азема. - В то же время в материалах дела есть файлы, в которых видно, что один и тот же звонок, совершенный абонентом «Мегафона» абоненту «Арментела», учитывается по два-три раза. Причина таких записей так же не была исследована ни «Арментелом», ни СНБ».