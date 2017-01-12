Opera представила концепт «браузера будущего». Фото и видео

Компания Opera поделилась своим видением будущего интернета, представив концепт-браузер Opera Neon, в котором акцент сделан на работе с веб-контентом. Примечательные черты концепта – «умная» система управления вкладками, вынос видео и новое размещение панелей в окне браузера.

Opera представила Opera Neon

Opera представила концепт-браузер Opera Neon, который предлагает пользователю новые возможности для работы с контентом в интернете. Поскольку это всего лишь концепт, новинка не заменит обычный Opera, но ряд новых функций будет перенесен из Opera Neon в основной браузер уже этой весной. Концепт можно бесплатно протестировать на Windows и Mac.

Год назад компания усовершенствовала браузер Opera, добавив в него бесплатный встроенный VPN, встроенный блокировщик рекламы, программу чтения новостей и функцию выноса видео, однако сейчас решила предпринять попытку «радикального изменения всей индустрии браузеров», результатом чего и стало появление концепта Opera Neon.

По словам Кристиана Колондры (Christian Kolondra), руководителя разработки браузера Opera, концепт воплощает видение того, каким интернет станет в будущем. Современные веб-браузеры Колондра считает устаревшими и называет «наследием прошлого столетия». Стремясь исправить ситуацию, Opera недавно стала первым крупным браузером, встроившим в интерфейс конвертер валют, а в августе 2016 г. предложила пользователям протестировать бета-версию нового браузера для iPhone и iPad, в которой представлена функция экономии трафика, экспресс-панель, приватный режим и визуальный поиск.

Интерфейс Opera Neon

Opera Neon дает пользователям возможность по-новому работать с контентом – например, легко извлекать его из страниц, а также свободно перемещать элементы в браузере. Opera Neon базируется на том же движке, что и обычный Opera.

Концепт-браузер Opera Neon позволяет сделать скриншот любой части веб-страницы

Разработчики создали для концепта новый интерфейс. Обновленная стартовая страница использует тот же фон, который установлен на рабочем столе компьютера. Слева находится панель, где помещается видеоплеер, галерея изображений и менеджер загрузок.



Так будет выглядеть сайт нашего издания в новом браузере

Панель вкладок расположена справа, что должно сделать их просмотр более удобным. Вкладками управляет интеллектуальная система – она поднимает вверх те вкладки, которые открываются наиболее часто, а редко используемые опускает вниз. Также разработчики реализовали «совершенно новую поисково-адресную строку» с поддержкой всех популярных поисковых систем и технологии OpenSearch.

Концепт-браузер Opera Neon отражает представления компании об интернете будущего



Помимо этого, браузер позволяет выносить просматриваемое видео со страницы, чтобы продолжать его просмотр, перейдя на другой ресурс. Также пользователь может сделать скриншот любого фрагмента страницы, который будет сохранен в галерее Opera Neon. Наконец, с помощью функции разделения экрана пользователь сможет открыть две страницы сразу и работать с ними одновременно.

Критика Opera Neon в СМИ

Браузер в целом получил одобрительные отзывы в СМИ, несмотря на ряд высказанных замечаний. Ресурс PCWorld называет новинку не столько новым концептом, сколько «новым слоем краски» на старом продукте. Opera Neon – это «не более чем диковинка», но важно то, что он представляет видение будущего интернета, пишет издание. Opera, как и Firefox, идет по пути персонализации браузера, считает PCWorld. Microsoft может продемонстрировать свое видение веб-будущего с помощью Edge.

Ресурс Techcrunch отмечает, что в последние годы «большие» браузеры действительно поскучнели, и сейчас наиболее интересными являются «маленькие» браузеры вроде Yandex, Brave или Vivaldi. Последний был создан бывшим гендиректором Opera Йоном Стефенсоном фон Течнером (Jon Stephenson von Tetzchner) и вобрал в себя многие черты Opera.