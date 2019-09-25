«Яндекс.переводчик» научился переводить разговор

В «Яндекс.переводчике» появился режим диалога. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Новый режим пригодится в ситуациях, когда нужно что-то обсудить с иностранцем. Приложение выступит в роли переводчика: будет слушать реплики, переводить их и озвучивать собеседнику.

С помощью режима диалога можно сделать заказ в ресторане, узнать дорогу у прохожих или объясниться с таксистом за рубежом. Новый режим будет полезен и в своей стране — например, если понадобится помощь иностранцу. Чтобы начать разговор, достаточно выбрать язык общения для себя и собеседника — и можно говорить, по очереди нажимая на флаги языков. Приложение мгновенно переведет реплики, отобразит их на экране и озвучит на выбранном языке. Если собеседник что-то не расслышит, ему всегда можно показать текст или повторно озвучить реплику одним касанием. А если «Переводчик» не совсем точно переведет фразу, текст легко поправить. Весь диалог сохраняется в истории, чтобы его можно было просмотреть.

В приложении для Android в режиме диалога доступны почти 50 европейских и азиатских языков, а для iOS — больше 20. Среди них — русский, английский, турецкий, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский и другие. Приложение распознает и синтезирует речь с помощью технологии SpeechKit и возможностей смартфонов. Для перевода реплик используются нейронные сети, обученные на больших корпусах текстов.

Также «Яндекс.переводчик» умеет переводить фразы на фотографиях, поддерживает голосовой ввод и офлайн-перевод. Приложение знает 95 языков, от английского до эльфийского и эмодзи. В нем есть разнообразные подборки — например, с идиомами и фразами для резюме. С его помощью удобно учить слова и составлять свои подборки.

Скачать приложение можно в Аpp Store и Google Play. Если «Переводчик» уже установлен, режим диалога появится сразу после обновления.