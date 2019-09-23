Стартовали российские продажи смартфона Palm. Цена

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TCL Communication объявила о старте продаж в России нового смартфона под брендом Palm. Это инновационное мобильное устройство предназначено прежде всего для цифровых минималистов – пользователей, ведущих активный образ жизни, которые стремятся оптимизировать онлайн-общение и потребление цифровых медиа, при этом сохраняя доступ ко всем привычным интернет-сервисам и приложениям. Palm работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo и имеет полный доступ к Google Play Маркету и Google Ассистенту.

Palm – это миниатюрный смартфон, который разработан для тех, кто постоянно в движении. Устройство, корпус которого сопоставим по размерам с банковской картой, будет сопровождать пользователя в любой ситуации: начиная с утренней пробежки и заканчивая посещением театральной премьеры.

Смартфон оснащен экраном с диагональю 3,3 дюйма, IPS-матрицей и разрешением HD 1280x720. Благодаря таким параметрам экрана, плотность пикселей составляет 445 точек на дюйм, что гарантирует высокую четкость и яркость изображения, а также сочные живые цвета вне зависимости от угла обзора.

В компактном корпусе Palm установлены основная камера 12 МП со светодиодной вспышкой, и фронтальная камера 8 МП. Корпус выполнен из 2,5D-стекла Gorilla Glass и алюминия и защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

Palm предлагает возможность наслаждаться миром вокруг, возвращаясь в «онлайн» только тогда, когда это действительно важно. В смартфоне предусмотрен специальный режим «Отдых», который помогает сократить время на просмотр контента в социальных сетях и не отвлекаться на частые уведомления. При этом режим «Отдых» позволяет вернуться в цифровую реальность в любой момент с помощью простой разблокировки экрана по лицу.

Пользователь может установить собственные настройки режима «Отдых» и выбрать, какие приложения требуют немедленного отклика, а какие могут подождать.

Плавность и скорость работы Palm обеспечивает мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435. В смартфоне установлено 32 ГБ постоянной памяти и 3 ГБ оперативной памяти, что достаточно для хранения большого количества мультимедийного контента и установки множества приложений.

В России смартфон будет эксклюзивно представлен в МТС. Начиная с 23 сентября, покупатели смогут оформить предзаказ на новинку на выгодных условиях в онлайн-магазине МТС, а с 5 октября – приобрести смартфон в магазинах МТС по цене 29 990 рублей.