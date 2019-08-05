«Ростех» направит 100 млн рублей на реализацию гражданских стартапов на своих предприятиях

В 2019 г. «Ростех» выделит 100 млн руб. на поддержку перспективных гражданских проектов, инициированных сотрудниками предприятий госкорпорации. Распределять средства и содействовать в реализации проектов будет специально созданный для этих целей корпоративный бизнес-акселератор «Ростеха». Об этом CNews сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Решение о создании бизнес-акселератора утверждено правлением корпорации. Основная задача новой структуры – выявление перспективных команд разработчиков из числа сотрудников предприятий госкорпорации и оказание им экспертной, организационной и финансовой поддержки на ранних стадиях реализации проектов.

В числе других целей создания акселератора – формирование корпоративной базы перспективных проектов, привлечение к сотрудничеству представителей венчурного бизнеса, институтов развития, а также стимулирование проактивного подхода к инновационной деятельности со стороны предприятий «Ростеха».

В зависимости от специфики проектов срок их поддержки бизнес-акселератором будет составлять от одного до двух лет. Ключевая роль в реализации проекта отведена комиссии акселератора, состоящей из топ-менеджеров госкорпорации – она будет осуществлять отбор и утверждение бюджетов конкретных проектов, контролировать их реализацию и выполнять наставническую функцию. Чтобы обеспечить прямой контакт проектных команд с руководством, за каждой из них будет закреплен куратор на уровне холдинга.

«Акселератор станет постоянно действующей площадкой для поиска перспективных идей, запуска и поддержки инновационных стартапов на предприятиях корпорации. Такая модель позволяет максимально использовать интеллектуальный потенциал "Ростеха", активно привлекать молодые, инициативные и креативно мыслящие кадры, ускорять процессы разработки, производства и вывода на рынок новых продуктов. На эти цели в 2019 г. планируется выделить до 100 млн руб. из корпоративного фонда инновационного инвестиционного развития. В дальнейшем лимит средств, необходимых для поддержки проектов, будет ежегодно определяться решением правления корпорации», – сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов.

Предусмотрена также возможность выделения дополнительного финансирования холдингами «Ростеха», на площадках которых будут проводиться НИОКР по проектам, включенным в план работы бизнес-акселератора.

Первые пять проектов, отобранных к настоящему времени, являются победителями корпоративной программы «Вектор», реализуемой на базе Академии «Ростеха». Финалисты программы предложили технологические решения в самых разных областях – от энергетики и машиностроения до цифрового мониторинга условий выращивания сельскохозяйственных культур. Например, лазерный радар для дистанционного обнаружения углеводородных газов с борта вертолета или беспилотника. В жюри, которое в мае определило победителей первого этапа «Вектора», участвовали представители госкорпорации «Ростех», а также эксперты Сбербанка, «Сколково», «Татнефти», «Норникеля», «Лаборатории Касперского», «Росатома» и других ведущих российских компаний.

Академия «Ростеха» – это центр экспертизы Госкорпорации в сфере развития человеческого капитала. Главная задача академии – помогать сотрудникам предприятий «Ростеха» получать знания и навыки, которые необходимы для реализации стратегии госкорпорации. В портфеле академии более 60 образовательных программ и консалтинговых продуктов. С момента создания в 2017 г. Академия «Ростеха» провела более 300 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 6 тыс. сотрудников из 250 организаций госкорпорации «Ростех».