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ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»

ИТ в банках

Банк ВТБ предложил своим клиентам-держателям «Мультикарт» национальной платежной системы «Мир» доступ к мобильному платежному сервису Samsung Pay.

Воспользоваться современным способом оплаты покупок смогут держатели карт «Мир» и «Мир»-Maestro – владельцы смартфонов Samsung Galaxy, совместимых с Samsung Pay. Чтобы добавить «Мультикарту» ВТБ «Мир» в Samsung Pay, нужно отсканировать ее в приложении или ввести её данные вручную, после чего пройти проверку по SMS-коду от банка.

При оплате покупки достаточно провести по экрану телефона снизу вверх и выбрать карту, подтвердить оплату и поднести смартфон к платежному терминалу. Благодаря собственной технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission - магнитная безопасная передача) сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают NFC-технологию бесконтактной оплаты (NFC). При этом добавленная карта может быть как контактной, так и бесконтактной.

В приложении реализована трёхуровневая защита, обеспечивающая безопасность проведения платёжных операций: вместо реального номера карты используется специальный цифровой код - токен, для каждой попытки оплаты необходима обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужкам глаз или PIN-коду приложения. Также, независимо от операционной системы устройства, обеспечивается полная защита платежных данных за счет встроенной системы безопасности Samsung KNOX.

«Стратегия ВТБ нацелена на цифровизацию и предоставление клиентам удобных и качественных сервисов. Например, в рамках программы лояльности мы предлагаем улучшенные условия начисления бонусов при совершении транзакций смартфоном. Каждый месяц мы наблюдаем рост интереса пользователей к данному способу оплаты. С начала года этот показатель увеличился почти на 30%. Владельцы Samsung также могут воспользоваться этой возможностью и получить повышенные вознаграждения. Уверена, новый сервис по достоинству будет оценен нашими клиентами и успешно войдет в их повседневную жизнь», - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

ВТБ начал эмиссию карт Национальной платежной системы с декабря 2016 года. На сегодняшний день банк выпустил более 11 млн карт «Мир».

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