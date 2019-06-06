МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и компания Huawei, поставщик ИКТ-решений, подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 гг.

Торжественная церемония подписания прошла в Кремле на межправительственном уровне в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Подписанным соглашением обменялись президент МТС Алексей Корня и действующий председатель правления Huawei Го Пин.

В рамках соглашения компании разработали план действий на 2019-2020 гг., предусматривающий внедрение технологий и решений 5G и интернета вещей (IoT) на действующей инфраструктуре МТС, развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе и на инфраструктурных объектах.

«Благодаря давним взаимовыгодным отношениям МТС и Huawei продолжают укреплять рыночные позиции в своих областях. Сегодня с подписанием соглашения о развитии 5G наше партнерство выходит на новый уровень – мы не только придаем импульс стратегическому сотрудничеству двух компаний в сфере высоких технологий, создавая основу для коммерческого использования сетей 5G в России в самом ближайшем будущем, но и способствуем дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Россией и Китаем», – отметил президент МТС Алексей Корня.

«Мы очень рады заключить новое соглашение с МТС, особенно в такой стратегически важной сфере, как развитие 5G. Тот факт, что на церемонии присутствовали Президент России и Председатель КНР, еще раз доказывает, насколько важно для России и Китая партнерство в технологических сферах. Huawei обладает огромным опытом в развитии сетей пятого покаления, возглавляя гонку на пути к этой технологии. Компания получила более 16 тыс. патентов в области 5G, что ставит Huawei на первое место в мире по этому показателю. Мы надеемся, что наши совместные c МТС усилия приблизят эпоху 5G в России», – сказал Го Пин, действующий председатель правления Huawei.

Подписанное соглашение предусматривает, в частности, следующую совместную работу компаний: консультации по вопросам эффективного использования частотного спектра; запуск гигабитных зон LTE с высокими скоростями доступа и емкостью сети; развертывание сетей LTE-Evolution со сверхмалой задержкой; запуск 5G-сетей для фиксированного беспроводного доступа; запуск 5G NR на коммерческой сети МТС; сотрудничество по вопросам развития 5G бизнес-кейса (Robot ARM); внедрение IoT-решений для промышленности, «умного города», ЖКХ, сельского хозяйства; совместная подготовка и реализация сегмента сети 5G (с учетом распределения спектра); реализация сценариев использования 5G (в том числе «умный город», «умное производство», беспилотный транспорт) реализация тестовых зон с 5G-решениями на сложных инфраструктурных объектах (скоростные поезда, метрополитен, многоэтажные жилищные комплексы и т.п.).