Определены наиболее востребованные в России платежные средства

Компания SAS в партнерстве с журналом «Плас» провела опрос, чтобы выяснить, насколько сервисы бесконтактной оплаты – Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другие – конкурируют с привычными банковскими картами. Результаты показали, что будущее за бесконтактными платежами независимо от конкретных форм-факторов: только 8% респондентов используют исключительно контактные пластиковые карты. Все остальные участники опроса выбирают те или иные инструменты бесконтактной оплаты – как мобильные сервисы, так и классические карты, – в том числе их различные комбинации.

Пластик все еще сохраняет свои позиции. По результатам опроса, половина респондентов чаще всего используют именно их. При этом карты с бесконтактным и контактным интерфейсом стали самым популярным платежным инструментом: своим основным платежным средством их назвали 42% респондентов. Среди альтернативных бесконтактных сервисов самым популярным оказался Apple Pay: с его помощью чаще всего совершают платежи 21% опрошенных. Сервисы Android Pay и Apple Pay предпочитают 6% и 4% респондентов. Остальные участники опроса, за исключением упомянутых 8% сторонников контактных карт, не выделяют для себя лишь одно основное платежное средство, а используют примерно поровну различные способы оплаты в тех или иных комбинациях: карта и наличные (10%), карта и мобильные сервисы (8%) и др.

Любопытно, что бесконтактные брелоки и браслеты с привязанными к ним картами платежных систем все еще остаются скорее любопытными гаджетами, чем рабочим платежным инструментом. Только 2% опрошенных сообщили, что используют подобные девайсы, однако никто не назвал их своим основным платежным средством.

Несмотря на то, что пластиковые банковские карты все еще остаются основным бесконтактным платежным инструментом, мобильные форм-факторы также используются достаточно часто. Так, 46% респондентов прибегают к ним ежедневно – в том числе те пользователи, которые обозначили пластик как предпочтительное платежное средство. Около 13% опрошенных рассчитываются посредством таких сервисов несколько раз в неделю, 4% – несколько раз в месяц, и лишь 31% не знакомы с ними на практике.

Основной причиной, по которой мобильные бесконтактные платежные форм-факторы обретают популярность, 73% респондентов назвали отсутствие необходимости носить с собой карту – чтобы совершить платеж, достаточно лишь смартфона. Возможность провести операцию на небольшую сумму без пин-кода стало вторым по важности преимуществом – его подчеркнули 59% опрошенных. Для 43% ключевым аргументом в пользу мобильных платежных сервисов стала бесконтактная технология как таковая, а еще 20% привлекают дополнительные бонусы, которые можно получить при совершении платежей таким способом.

Несмотря на высокий уровень лояльности к мобильным бесконтактным форм-факторам, 51% респондентов сталкивались со сложностями при их использовании. При этом 23% были связаны с недостаточной распространенностью подобных инструментов – платеж не удалось совершить, поскольку продавец не был готов принять его таким способом. У 28% респондентов возникали проблемы со считыванием. Единичные ответы пришлись на такие варианты, как зависание телефона после оплаты, трудности со считыванием отпечатка пальца в Apple Pay, невозможность оплаты из-за разрядки телефона и др.

Тем не менее, участники опроса уверены, что за бесконтактными мобильными форм-факторами будущее – такую точку зрения высказали 97% респондентов. При этом 40% считают, что они со временем вытеснят пластик, а 57% полагают, что они получат широкое распространение наряду с пластиковыми картами, которые также останутся популярным платежным средством.

Естественно, что при столь широком распространении мобильных форм-факторов необходимо обеспечить соответствующий уровень безопасности при совершении платежей. На сегодняшний день только 34% респондентов считают его достаточным – по их мнению, мобильные сервисы защищены от несанкционированного доступа так же надежно, как и пластиковые карты. Еще 44% считают их в целом надежными, но при этом все же испытывают определенные опасения, и еще 18% респондентов не уверены в их безопасности.

«Опрос показал, что мобильные бесконтактные сервисы используются в России достаточно активно, и очевидно, что они будут все чаще становиться объектом мошеннических атак. Такие схемы мошенничества более изощрённые, их сложнее выявлять. Поэтому для эффективной защиты необходимо проверять новые гипотезы, строить новые аналитические модели, задавать новые экспертные правила и выстраивать комплексную работу в рамках надежного антифрод-контура. Современные системы на базе искусственного интеллекта и углубленной аналитики уже позволяют вовремя отследить и пресечь попытки несанкционированного доступа», – отметил директор по инновациям и развитию бизнеса SAS Россия/СНГ Юлий Гольдберг.