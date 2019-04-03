Fujitsu представила новые серверы на базе архитектуры x86

Fujitsu объявила о выпуске новых серверов Primergy и Primequest с памятью NVRAM на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon. Поддержка энергонезависимой памяти Intel Optane DC позволяет значительно увеличить скорость обработки данных для того, чтобы приложения могли быстрее извлекать практическую информацию даже из больших массивов данных.

В новых серверах Primergy и Primequest используются разработки, созданные Fujitsu в рамках проекта NEXTGenIO, который входит в самую масштабную научно-исследовательскую программу Европейского союза «Горизонт 2020». Fujitsu стала одной из первых компаний, которая начала использовать в своих серверах энергонезависимую память Intel Optane DC для предотвращения возникновения узких мест, связанных с более низкой скоростью чтения и записи данных в памяти (так называемая скорость операций ввода-вывода) по сравнению с более высокой скоростью обработки данных. В результате успешной реализации этого проекта Fujitsu смогла интегрировать в свои серверы Primergy и Primequest на базе архитектуры x86 новую технологию энергонезависимой памяти и увеличить скорость операций ввода-вывода.

Теперь Fujitsu представила новое поколение серверов Primergy M5, а также новые серверы Primequest, в которых используется высокопроизводительная энергонезависимая память NVRAM. Эта технология позволяет размещать данные гораздо ближе к процессорам, что сокращает время переноса данных между процессором и системой хранения данных. Уменьшение времени задержки повышает скорость обработки критически важных рабочих нагрузок, как для облачных сервисов, так и для локальных баз данных.

Повышение производительности новых систем было подтверждено результатами независимого эталонного теста. Сервер Primergy RX2540 M5 установил два рекорда в тесте VMware VMmark, который измеряет скорость работы, масштабируемость и энергопотребление платформ виртуализации. Кроме того, система Primergy RX4770 M5 продемонстрировала высокий результат (9,1 млрд записей) в тесте SAP HANA Standard Application Benchmark версии 3 для SAP Business Warehouse. В рамках теста в системе RX4770 M5 были установлены модули энергонезависимой памяти Intel Optane DC. Модули памяти DCPMM не только обеспечивают высокую скорость работы, но и позволяют в 3 раза увеличить емкость памяти и значительно уменьшить время перезапуска баз данных. Это наглядно демонстрирует новые возможности для создания баз данных с обработкой информации в оперативной памяти и новых конфигураций вычислительных систем. Помимо этого, серверы Primergy RX4770 M5 и Primergy RX2540 M5 установили новые рекорды в тесте SPECjbb2015, который оценивает производительность и масштабируемость систем при запуске Java-приложений.

Новая технология памяти позволит новому поколению серверов Primergy M5 и второму поколению серверов Primequest серии 3000 поддерживать больше одновременных пользователей и больше виртуальных машин на одну систему. Таким образом, компании, использующие данные серверы, смогут более оперативно масштабировать приложения в рамках виртуальных инфраструктур, предоставляя больше сервисов большему числу заказчиков, одновременно, повышая качество своих сервисов.

Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «Компании привыкли рассматривать необходимость в управлении и хранении больших объемов данных, как вынужденную меру, но сейчас многие начали осознавать весь потенциал этой информации. Его нужно просто реализовать на практике. С помощью передовой технологии, которая позволяет разместить большие объемы данных рядом с процессорами, мы можем ускорить их обработку для того, чтобы наши заказчики смогли извлечь больше практической информации из накопленных данных. Эта технология также открывает дополнительные возможности для разработки новых приложений».

В серверах Primergy и Primequest также реализована поддержка ПО Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM), что позволяет компаниям с помощью одного интуитивно понятного пользовательского интерфейса получить полный контроль над всеми составляющими центров обработки данных: серверами, системами хранения данных, ПО для сетевого управления и управления облачными средами, энергопотреблением и охлаждением. С выпуском нового поколения систем также стала доступна бесплатная версия ПО ISM Essential. ISM Essential предоставляет функции мониторинга конвергированных инфраструктур, а также базовые функции управления серверами.

Новые серверы Primergy и Primequest можно заказать у официальных дистрибуторов компании Fujitsu. Серверы Primergy RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M5, CX 2550 M5, CX2560 M5, CX2570 M5 и второе поколение серверов Primequest серии 3000 доступны для заказа с 14 апреля 2019 г. Серверы Primergy RX2520 M5 и TX2550 M5 доступны для заказа с июня 2019 г.