«Связной | Евросеть» и ВТБ запустили сервис по пополнению карт иностранных банков наличными

«Связной | Евросеть» и ВТБ объявили о запуске сервиса по пополнению иностранных банковских карт в магазинах Евросети. Услуга уже доступна во всех торговых точках ритейлера на территории России. Проект реализован совместно с «Моби.деньги» при поддержке процессинговой компании «Мультикарта».

Новая услуга позволит быстро и просто пополнять карты международных платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные иностранными банками-нерезидентами в 20 странах СНГ и Европы: Германия, Израиль, Италия, Франция, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия и других.

Услугой могут воспользоваться граждане России, а также иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации. Перевод осуществляется по номеру банковской карты и ФИО получателя. Оформление перевода занимает от двух до пяти минут, при первом обращении клиенту потребуется пройти процедуру идентификации.

«По итогам 2018 г. мы наблюдаем рост популярности денежных переводов в наших магазинах. Так, показатели финансовых операций выросли на 11% в сравнении с 2017 г., а само количество совершенных переводов увеличилось на 4%. Сегодня в наших магазинах клиентам доступны услуги по переводу денежных средств на российские банковские карты, оплата ЖКХ, покупка авиабилетов и билетов на поезд, а также многое другое. Уверен, что новый сервис успешно дополнит наш комплекс услуг и поможет клиентам быстро и без очередей решать ещё больше повседневных задач», – отметил Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединённой компании «Связной | Евросеть».

«ВТБ продолжает внедрять высокотехнологичные, удобные и безопасные сервисы для пользователей по переводам на карты физических лиц в странах СНГ и Европы, теперь и в ритейле – в магазинах "Евросети"», – отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

«На сегодняшний день услуга пополнения карт Visa и Mastercard наличными востребована среди пользователей. Для клиентов "Евросети" сервис удобен и максимально доступен – денежные средства поступают на карту получателя практически мгновенно, без посещения отделения банка», – сказал Александр Евдокимов, директор по продажам «Моби.деньги».

Максимальная сумма перевода за одну операцию составляет 60 тыс. руб., минимальная сумма перевода — 100 руб. Срок зачисления денежных средств зависит от банка, выпустившего карту получателя перевода, и может составлять от нескольких минут до нескольких дней. Переводы осуществляются в российских рублях, конвертацию проводит банк-эмитент.