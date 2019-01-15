«Алмател» запустил Wi-Fi решение для видеонаблюдения

«Алмател» объявил о запуске нового продуктового предложения: систем видеонаблюдения на основе Wi-Fi технологии.

Беспроводное решение «Алмател» универсально и может быть использовано как для уличного видеонаблюдения (коттеджные поселки, автомобильные стоянки, строительные площадки и др.), так и внутри помещений (офисы, квартиры, детсады, школы, торговые залы, салоны красоты и др.).

Сервис реализован в рамках стратегии «Алмател» по развитию новых продуктов и услуг и нацелен на В2В- и В2С-сегменты.

Использование Wi-Fi-камер дает возможность организовать видеонаблюдение там, где есть электропитание, а прокладка сетевых кабелей затруднена или нежелательна.

Сервис позволяет снизить стоимость монтажа систем видеонаблюдения для клиентов «Алмател», не уменьшая спектра решаемых задач: от распознавания лиц и безопасности до мониторинга бизнес процессов.

Услуга может быть с успехом интегрирована со СКУД (Система контроля и управления доступом) и позволяет использовать возможности видеоаналитики: вести базы данных автомобильных номеров, контролировать движение персонала, предупреждать доступ на объект посторонних лиц и т.д.

Услуга Wi-Fi-наблюдения включает: проектирование систем видеонаблюдения, монтаж и настройку видеокамер, доступ к интеллектуальным модулям аналитики, хранение записи в облачном архиве от семи суток на серверах «Алмател», круглосуточный удаленный доступ к видео через веб-интерфейс и мобильное приложение.

Среди дополнительных опций – подключение видеокамеры к видеорегистратору, продление срока хранения видеозаписи до 30 дней, камеры с микрофоном.

«Wi-Fi-видеонаблюдение имеет такие неоспоримые преимущества, как скорость и простота установки, возможность организовать видеонаблюдение на большой площади, гибкость, масштабируемость, доступность. Поэтому мы уверены, что услуга будет востребована и частными, и корпоративными клиентами», – отметил генеральный директор «Алмател» Александр Гадалов.

Для установки Wi-Fi видеонаблюдения необходимы интернет и роутер. Услуга может быть предоставлена как на сети «Алмател», так и на сети стороннего оператора. Для реализации решения «Алмател» использует камеры с высоким разрешением Hiwatch, Keno KN, Hikvision и других ведущих производителей.