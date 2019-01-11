Ростех обеспечит техподдержку ИТ-инфраструктуры Федерального казначейства РФ

Госкорпорация Ростех заключила государственный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности оборудования и системного программного обеспечения ИТ парка Федерального казначейства РФ. На обслуживание будет взято более 9600 единиц серверного и телекоммуникационного оборудования, а также системы хранения данных, расположенные на более чем 2000 площадках.

Контракт рассчитан на 18 месяцев, общая стоимость работ составит 779,94 млн рублей. Проект открывает новое направление деятельности госкорпорации – постгарантийное обслуживание ИТ инфраструктуры федеральных органов исполнительной власти. Исполнителем контракта назначена компания Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех). В рамках контракта структура Ростеха будет поддерживать работу основных вычислительных, телекоммуникационных и портальных систем Федерального казначейства, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, а также обеспечит техническое обслуживание оборудования федерального и резервного центров вычислительных данных (ЦОД) и ЦОД «Госзнак».

«Развитие ИТ-инфраструктуры федеральных органов исполнительной власти - одно из приоритетных направлений деятельности госкорпорации. Как разработчик отечественных вычислительных платформ Ростех активно участвует в решении стратегической задачи по импортозамещению и выводу на рынок высокотехнологичной отечественной продукции. В сотрудничестве с Федеральным казначейством мы будем применять новые практики и модели взаимодействия, и рассчитываем, что проект станет знаковым для направления и стандартом качества для наших будущих инициатив в этой сфере», - сказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

ИТ-инфраструктура федерального ведомства, которую будет обслуживать НЦИ, обеспечивает работу основных информационных систем Федерального казначейства. Среди них: «Автоматизированная система Федерального казначейства», «Система удаленного финансового документооборота», «Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"», «Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах», «Государственная автоматизированная система "Управление"», «Единая информационная система в сфере закупок», «Система обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для центрального аппарата Федерального казначейства», «Государственная информационная система "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях"», «Система управления эксплуатацией Федерального казначейства», а также функционирование ведомственной транспортной сети и системы видеоконференцсвязи ведомства.

«Федеральное казначейство располагает одной из самых сложных и масштабных ИТ-инфраструктур среди федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Реализуя проект, наши эксперты проанализируют потребности в мощностях и другие особенности работы автоматизированных систем, чтобы учесть их при разработке российских программных решений и оборудования, в полной мере отвечающих требованиям государственных структур," - отметил генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.