Правительство Москвы и «Билайн» заключили соглашение о развитии услуг связи в столице

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного ДИТ Эдуард Лысенко и генеральный директор ПАО «Вымпелком» Василь Лацанич подписали соглашение о совместном развитии услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве сроком на пять лет с возможностью продления сотрудничества на аналогичный период. Со стороны Москвы за реализацию соглашения будет отвечать Департамент информационных технологий (ДИТ).

По условиям соглашения Билайн, при поддержке Правительства Москвы, приступит к реализации пилотных проектов по внедрению и апробации инновационных технологий связи, а также реализации проектов в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и концепции «умного города». В том числе, компания планирует развернуть пилотный сегмент сети 5G в Москве в 2019 г., а также представить постоянный коммерческий 5G-кластер при наличии правовой возможности.

Масштабирование концепции интернета вещей – ключевая часть подписанного соглашения. В рамках дальнейшего развития направления «умный» Билайн планирует провести массовую активацию технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) на всей территории столицы, что позволит значительно расширить географию пилотирования проектов в области интернета вещей, например, в сферах ЖКХ, логистики, городского видеонаблюдения. Дальнейшее внедрение таких технологий даст существенный толчок развитию автоматизации различных устройств, например, приборов учета, что позволит жителям Москвы больше времени тратить на себя, свои личные цели и близких им людей. В это же время столица станет безопаснее, удобнее и экономнее.

Ранее, Билайн представил первый в России гибридный участок сети LTE, который поддерживает помимо классического мобильного стандарта технологий интернета вещей NB-IoT, стандарт с высокой мобильностью - LTE Cat-M. Кроме того, тестовая площадка для разработчиков решений интернета вещей на сети стандарта NB-IoT Билайн представлена на территории «Умного квартала» в районе Марьино Москвы.

Текущее соглашение также предусматривает формирование исследовательских компетенций, технической и правовой экспертизы в области использования и внедрения новых технологий, в том числе за счет привлечения студентов московских ВУЗов для участия в совместных пилотных проектах Билайн и Правительства Москвы.