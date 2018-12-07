«Сенсор-Тех» пpeдcтaвила уcтpoйcтвo пeрeвoдa peчи в тeкcт для людeй c нapyшeнным cлyхoм

В России было представлено устройство, которое создано для глухих и слепоглухих людей и помогает в режиме реального времени перевести речь в текст. Новинка получила название «Чарли» и была представлена на национальном форуме и выставке «Надежда на Технологии» в Москве. Над созданием устройства работает Лаборатория «Сенсор-Тех», а технологии перевода речи в текст предоставлены группой компаний ЦРТ.

Устройство по распознаванию речи «Чарли» поступит в продажу в январе 2019 г. «Чарли» распознает речь говорящего на русском языке и выводит ее в виде текста. Такие устройства могут быть установлены в общественных местах, например в банках, вокзалах, центрах социального обслуживания населения. Кроме того «Чарли» можно использовать и дома для общения с близкими. Новинка имеет встроенный мини-компьютер и несколько микрофонов, которые захватывают речь на расстоянии до 2 м и отсекают лишние шумы. Процесс перевода речи в текст занимает около 5 с, результат выводится на ТВ-экран, мобильный планшет или дисплеи Брайля, популярные у слепоглухих пользователей.

«В наших планах в первую очередь предоставить устройства организациям, которые постоянно работают с людьми с нарушенным слухом. Это могут быть и благотворительные фонды, и коммерческие организации, а также государственные учреждения, например, органы социальной защиты населения», – сказал директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов.

В настоящий момент для распознавания речи необходимо Интернет-подключение, однако в ближайшее планы разработчиков входит создание специальной комплектации устройства, когда весь процесс перевода речи в текст будет происходить в режиме «офлайн». Для этого клиентам нужно будет установить небольшой сервер, он будет входить в комплект поставки. В таком случае сам «Чарли» будет работать в режиме интеллектуального беспроводного микрофона, а все вычисления будет брать на себя серверная система.

Устройство может получать звук не только с использованием встроенных микрофонов, но и через линейный вход, к которому можно подключить любое внешнее оборудование, в том числе и системы конференц-связи, которые обычно используют на массовых мероприятиях. В бесплатный доступ будут также выложены мобильные приложения для Android и iOS, их смогут установить сами пользователи с нарушенным слухом и зрением, и использовать их для получения текста прямо на экраны своих устройств. Для того, чтобы подключиться к «Чарли» пользователю достаточно просто поднести к нему мобильный телефон или планшет. Синхронизация произойдет в течение нескольких секунд за счет специальной NFC-метки, расположенной в устройстве.

Работа над устройством велась с августа 2017 г., а поддержку разработчикам предоставили БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и Национальная технологическая инициатива в рамках дорожной карты «Нейронет». В дальнейших планах не только начало продаж в России, но и выход на зарубежные рынки англоязычных стран.

Стоимость «Чарли» составит от 165 до 235 тыс. рублей в зависимости от комплектации.