Продукты «МойОфис» будут интегрированы с платформой dialog

«Новые облачные технологии» и «Диалог» подписали договор о технологическом партнерстве по интеграции платформы корпоративных коммуникаций dialog с облачными продуктами «МойОфис Частное Облако» и «МойОфис Профессиональный». Совместно с приложением «МойОфис Почта» программные продукты образуют полноценную систему унифицированных коммуникаций (UC).

Инструменты для совместной работы востребованы сегодня как бизнесом, так и конечными пользователями. Аналитическое агентство Gartner оценивает объем мирового рынка решений для совместной работы (workstream collaboration) в $5 млрд. По данным аналитической платформы App Annie, социальные приложения лидируют по количеству загрузок на мобильные устройства и частоте использования, а их аудитория во всем мире составила более 2 млрд пользователей.

В результате сотрудничества компании планируют выйти далеко за рамки возможностей современных систем унифицированных коммуникаций. Интегрированное решение позволит поддерживать совместную работу в системах документооборота, корпоративных порталах, CRM и менеджерах задач, подключать корпоративную телефонию, географические карты и внешние календари.

«Совместимость с различными инструментами совместной работы и их интеграция в бизнес-процессы заказчиков с самого начала были частью концепции платформы МойОфис. С новой платформой для корпоративных коммуникаций dialog мы предоставим клиенту выбор из двух удобных инструментов отечественной разработки», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии».

Платформа МойОфис помогает государственным и частным предприятиям строить безопасные облачные среды для совместной работы с документами — текстами, таблицами и презентациями — и управлять почтой, календарем и списками контактов. Деятельность компании «Новые облачные технологии» по разработке и производству средств шифрования, средств защиты конфиденциальной информации и технической защите информации лицензирована на всей территории России. Продукты МойОфис входят в реестр российского ПО Минкомсвязи.

Платформа корпоративных коммуникаций dialog поддерживает все возможные форматы электронного общения: личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, видеоконференцсвязь и демонстрацию экрана, распознавание речи в текст, обмен файлами, корпоративные информационные каналы, а также автоматизирует процессы в компании с использованием интеллектуальных чат-ботов. Надежность и безопасность dialog подтверждена лицензиями ФСТЭК на деятельность по технической защите, разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации и регистрацией в реестре Минкомсвязи как издателя отечественного ПО.

«Простота и эффективность корпоративных коммуникаций – один из главных принципов нашей платформы. Совместно с МойОфис мы сможем вывести на рынок успешный и безопасный сервис, который значительно расширит функциональность продуктов компаний и будет востребован в любых рабочих группах», — отметил Никита Голдсмит, генеральный директор компании «Диалог».