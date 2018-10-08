Meizu объявила о старте продаж смартфона 16th в России. Цены

Meizu объявила о старте продаж флагманского смартфона Meizu 16th в России.



Meizu 16th получил современные технологии, существующие на рынке смартфонов, сохраняя при этом своеобразный дизайн и свою самобытность. По многочисленным тестам СМИ, смартфон стал одним из самых производительных в мире (в том числе по данным Antutu 08.2018), благодаря чипу Snapdragon 845 со специальным охлаждением с помощью медных трубок с жидкостью, графике Adreno 630, а также оперативной памяти LPDDR4X и встроенной памяти новейшего стандарта UFS 2.1. Meizu 16th побеждает не только в синтетических тестах, но и опережает по скорости запуска приложений другие Android смартфоны, работающие на Snapdragon 845, и не только.

Являясь не только игровым, но и фотофлагманом, Meizu 16th предлагает решение с использованием двойной камеры с модулями Sony IMX380 + IMX350 с апертурой ƒ/1.8 + ƒ/2.6 и оптической стабилизацией. Снимки, полученные с камер и обработанные специальными алгоритмами смартфона, получаются качественными как днем (без искажения цветов), так и ночью (без шумов и размытий).

Meizu 16th получил поддержку кодеков для высокого качества передачи звука («как с CD») по Bluetooth 5.0: Qualcomm APTX и SONY LDAC, при этом сохранив классический 3,5 мм разъем для проводных наушников. При необходимости поделиться музыкой с друзьями или для совместного просмотра видео – в Meizu 16th встроены громкие стереодинамики. Смартфон получил ЦАП Qualcomm Aqstic (WCD9341) и усилитель CS35L41. Поддерживается быстрая зарядка и технология тактильной вибрации mEngine 2.0.

С 8 октября 2018 г. в России можно купить Meizu 16th в версии 128 ГБ двух цветов: черного и Aurora Blue (синий градиент), выпущенного ограниченным тиражом. Версия смартфона с 64 ГБ памяти появится в продаже в России в конце октября.

Цены на Meizu 16th 128 ГБ: Meizu 16th черный 8 ГБ + 128 ГБ: 49 990 руб; Meizu 16th синий градиент 8 ГБ + 128 ГБ: 50 990 руб.

До старта продаж в конце октября на официальном сайте продолжается прием оплаченных предзаказов на Meizu 16th 64 ГБ по специальной сниженной цене: 37 990 руб., со стартом продаж цена устройства составит 42 990 руб.

Купить смартфоны Meizu 16th можно с официального сайта (с бесплатной доставкой по России и 6% скидкой при онлайн оплате), в фирменных салонах Meizu в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также в федеральных розничных сетях.