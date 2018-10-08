«Айтеко» запустил децентрализованную депозитарную систему на платформе «Мастерчейн»

«Айтеко» сообщил о начале регистрации ипотечных сделок с выпуском электронной закладной на российском рынке. Для учета и хранения ценных бумаг используется разработанная специалистами инновационного центра «Айтеко» децентрализованная депозитарная система на платформе «Мастерчейн».

Децентрализованная депозитарная система (ДДС) дает возможность обеспечить сквозной бизнес-процесс депозитарного учета ценных бумаг, позволяя снизить примерно на 80% трудоемкость депозитарных операций и сократить сроки передачи электронной закладной на учет и хранение с нескольких дней до нескольких минут. Внедрение решения улучшит клиентский опыт заемщиков: традиционная бумажная закладная требовала личного обращения в многофункциональный центр и повторного визита в банк для ее передачи, что теперь осуществляется дистанционно.

Основой ДДС служит разработанная по инициативе ассоциации «Финтех» (АФТ) платформа «Мастерчейн», первая юридически чистая в России, которая представляет собой блокчейн-сеть для передачи цифровых ценностей и информации о них между участниками. Передача депозитарных операций по электронным закладным в блокчейн-реестр повышает безопасность хранения данных и позволяет выстроить взаимодействие игроков ипотечного рынка оптимальным способом – без создания дополнительного централизованного хранилища.

Инновационный центр «Айтеко» приступил к разработке системы в феврале 2018 г. На сегодняшний день реализованы бизнес-процессы депозитарного характера по постановке на учет и хранению новых закладных, изменению и аннулированию существующих. В перспективе – по мере развития платформы «Мастерчейн», которая станет основой для целого ряда новых продуктов и сервисов, разрабатываемых в рамках АФТ, – будет реализована возможность по оперативному получению информации о погашении долга и проведению с е-закладными операций купли-продажи.

В сентябре 2018 г. Райффайзенбанк начал промышленную эксплуатацию ДДС, успешно проведя первую на отечественном рынке ипотечную сделку по выпуску электронной ипотечной закладной с хранением и учетом в блокчейн-реестре. Кроме того, в опытном режиме систему используют в депозитарной компании «Регион», которая в сделке Райффайзенбанка выступила в роли депозитария учета.

«ДДС создает среду для взаимодействия и единые стандарты, следуя которым, банки и депозитарии смогут сделать процессы выпуска, учета и хранения закладных более эффективными. При этом система полностью отвечает всем требованиям российского законодательства к сохранности данных, конфиденциальности и информационной безопасности. Каждый депозитарий-участник ДДС будет иметь доступ только к тем электронным закладным, которые переданы ему на учет и хранение. В дальнейшем развитие системы ДДС также позволит значительно упростить секьюритизацию ипотечных закладных», – отметила Евгения Климова, начальник отдела депозитарного обслуживания Райффайзенбанка.

В ближайшее время к проекту присоединятся и другие участники АФТ из числа крупных депозитариев и ведущих банков России, два из которых запланировали выпуск е-закладных до конца 2018 г. Требования к ДДС выдвигают депозитарии Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, АК БАРС банка, Центральный банк и Агентство ипотечного жилищного кредитования. При этом интерес к блокчейн-платформе проявляют представители не только финансового сектора, но и холдингов, планирующих оптимизировать расходы на документооборот.

«Развитая экспертиза ИЦ "Айтеко" в области блокчейн определила выбор нашей команды со стороны ассоциации "Финтех", позволив в кратчайшие сроки успешно реализовать первый из известных нам проектов с применением технологии blockchain для решения немонетарной задачи, дошедший до этапа промышленной эксплуатации. Мы создаем новую систему депозитарного учета, имеющую серьезные преимущества перед классическими системами, и готовы к продолжению строительства инновационной инфраструктуры ценных бумаг, начало которому положила разработка ДДС», – сказал Юрий Кирильчев, директор по развитию бизнеса инновационного центра «Айтеко».