HP создала симуляцию марсианского поселения в виртуальной реальности

HP объединила силы с Nvidia и мировым творческим сообществом чтобы реализовать проект HP Mars Home Planet – масштабную VR-симуляцию того, как могла бы выглядеть жизнь одного миллиона поселенцев на Марсе. Виртуальная симуляция HP Mars Home Planet — кульминация годового сотрудничества с дизайнерами, инженерами и изобретателями, в результате которого была смоделирована жизнь на Красной планете.

Разработка проекта привлекла более 90 тыс. представителей различных творческих профессий, архитекторов, инженеров и студентов из более чем 150 стран. Самые инновационные идеи были реализованы в виртуальной реальности от Technicolor, которая будет представлена на SIGGRAPH, крупнейшей в мире конференции, посвященной компьютерной графике.

«Максимальный эффект погружения в этой VR-симуляции достигнут благодаря кооперации творческого сообщества и технологий, которые предоставила HP и другие наши партнеры, — сказала Гвен Кобл (Gwen Coble), директор направления рабочих станций, тонких клиентов, решений для розничной торговли и иммерсивных вычислений в регионе EMEA, HP Inc. — Передовые технологии и богатая история инноваций HP в сочетании с творческим подходом позволяет воплотить в жизнь самые потрясающие идеи».

Виртуальная симуляция программы HP Mars Home Planet демонстрирует центр адаптации новых поселенцев Марса, в котором показаны инновации в сферах архитектуры, техники и транспорта, которые позволят людям осваивать Марс. Компания Technicolor разработала визуальные образы с помощью игрового движка Unreal Engine Epic Games, в результате чего была создана первая в мире VR-программа с шестью степенями свободы для игровых кресел с поддержкой движения и гарнитур HP Windows Mixed Reality. Окружающая среда и основные объекты из VR будут доступны творческому сообществу уже этой осенью. Их можно будет скачать через Unreal Engine.

«Мы живем в интересное время, когда технологический прогресс идет рука об руку с множеством фундаментальных научных и планетарных исследований. Надеемся, что это сочетание приблизит тот момент, когда человек начнет осваивать Марс, — сказала доктор Дарлин Лим (Darlene Lim), научный руководитель проекта NASA Biologic Analog Science. — В наши дни люди по всему миру мечтают об инновациях, которые сделают такое будущее возможным, а этот удивительный проект — своего рода виртуальное окно, через которое мы можем увидеть, как будет выглядеть жизнь на Марсе для миллиона поселенцев».

Университеты и школы по всему миру также подхватили инициативу изобретений, проектирования и моделирования жизни в виртуальном поселении на Марсе. При поддержке технологий HP и ведущих специалистов в сфере образования в этих учреждениях были созданы команды энтузиастов, которые вошли в образовательную программу HP Mars Home Planet. В рамках этого проекта соревновались 10 европейских и 2 австралийских университета, а в Японии был проведен отдельный конкурс со 110 участниками. В результате были выбраны победители, чьи работы вошли в проект HP Mars Home Planet.

Кроме того, компания HP анонсировала VR-продукты и комплексные VR-решения для преобразования рабочих процессов. Были представлены следующие новинки: HTC Vive Pro будет добавлен в портфель наголовных дисплеев HP в сентябре этого года. Разработанный для требовательных пользователей VIVE Pro — наголовный VR-дисплей премиум-класса, отличающийся высококлассной графикой, профессиональным звуком и оптимизированной эргономикой; PixoVR предоставляет VR-решения для обучения в сферах строительства, производства, энергетики и коммунальных услуг. Это полностью иммерсивное и интерактивное обучение позволяет повысить эффективность освоения новых навыков и снизить количество ошибок на рабочем месте за счет виртуальных сценариев с возможностью повторения и элементами случайности; StarVR применяет мощное аппаратное обеспечение и VR-рюкзаки HP для демонстрации своего нового наголовного дисплея StarVR. Это устройство с углом обзора 210 градусов, встроенным датчиком движений глаз, прогрессивной оптикой и уникальными дисплеями с активной матрицей на органических светодиодах (AMOLED) создано с нуля для использования на предприятиях и в индустрии развлечений.

Расширенные решения HP входят в развивающуюся программу компании в сфере коммерческой VR. Среди недавних примеров: запуск развлекательных VR-программ на объектах заказчиков Dave & Buster’s Jurassic World, Noitom Alice Space Lunar Mission, создание обучающих решений в сотрудничестве с DiSTI и совместная работа с Firsthand Technology над клиническим исследованием, призванным помочь пациентам бороться с болью.