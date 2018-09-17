Abbyy TextGrabber и FineScanner получили поддержку голосовых команд Siri

Abbyy, разработчик технологий интеллектуальной обработки информации и лингвистики, обновил FineScanner и TextGrabber для новой iOS 12. Теперь они поддерживают Siri Shortcuts – возможность создания быстрых команд в виртуальном помощнике Siri.

Abbyy FineScanner – универсальный мобильный сканер, который автоматически оцифровывает документы и книги и распознает текст из них. В приложении можно быстро редактировать и подписывать сканы, а также пересылать их в формате PDF, DOCX и JPEG. Обновленный FineScanner полностью совместим с iOS 12. С помощью Siri Shortcuts пользователи могут назначать голосовые команды для документов, сохраненных в FineScanner, чтобы быстро открыть их. Это будет особенно полезно тем, кто постоянно работает с документами, а также пригодится путешественникам, которым нужно держать под рукой важные документы – например, копию загранпаспорта, билет на самолет или информацию о бронировании отеля.

Abbyy TextGrabber также обновился до iOS12. Теперь вы можете попросить Siri мгновенно распознать текст на последнем сделанном снимке или скриншоте, сохраненном в галерее. Эта команда пригодится тем, кто много работает с бумажными документами или хочет быстро скопировать информацию из слайдов презентации – например, во время конференции. Оцифрованный текст можно сохранять, редактировать, пересылать и переводить на 104 языка в онлайн- или офлайн-режиме.

«Siri Shortcuts – одна из самых ожидаемых новинок в iOS12: она поможет быстрее справляться с делами и выполнять рутинные задачи, ведь теперь Siri может работать в любом приложении и даже подсказывать действия в нужные моменты. Мы рады, что пользователи Abbyy смогут одними из первых оценить новые возможности операционной системы: одним кликом или голосовой командой открыть документ и распознать текст, перевести его или отправить кому-то по почте», – сказал Игорь Акимов, руководитель отдела мобильных продуктов Abbyy.

FineScanner для iOS можно скачать бесплатно App Store. Все возможности приложения можно попробовать на 5 документах бесплатно. Чтобы снять ограничения, необходимо активировать премиум-аккаунт. Приложение совместимо с iOS 10.0 и выше, работает на iPhone и iPad, поддерживает iMessage. Siri Shortcuts работают на iOS 12.0 и выше, требуется доступ в интернет.

TextGrabber для iOS можно скачать бесплатно в App Store. После установки пользователь может изучить все возможности приложения на трех заметках. Затем можно без ограничения оцифровывать и сохранять тексты. Чтобы снова получить доступ к полной функциональности, пользователь может приобрести подписку. TextGrabber совместим с iOS 10.0 и выше. Распознавание текста происходит на устройстве. Чтобы перевести или переслать текст, требуется доступ в интернет. Для Siri Shortcuts нужна версия iOS 12.0 и выше и интернет-подключение.