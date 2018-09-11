Cloud4Y предоставил Triol Corporation услугу «Облачный сервер»

Cloud4Y предоставил Triol Corporation виртуальные вычислительные мощности по модели IaaS. Корпорация Триол («Электродебет») - российский производитель силовой электроники, нефтедобывающего оборудования и электротехники. Компания была создана в 1993 году и с момента основания специализируется на разработке и производстве электротехнической продукции: низковольтных и высоковольтных преобразователей частоты, низковольтных и высоковольтных устройств плавного пуска, станций управления электроцентробежными насосами, АСУ на базе преобразователей частоты «Триол». Клиенты Triol Corporation - крупнейшие производственные компании России.

Компания располагает отлаженным комплексом разработки, производства, сбыта и сервисного обслуживания. Он включает в себя собственный завод с конструкторским бюро, три офиса продаж в Москве, Петербурге и Харькове, развитую сеть сервисных центров, которая гарантирует минимальные простои и быструю наладку оборудования.

Одним из проектов внедрения современных технологий стало размещение части IT-инфраструктуры в облаке Cloud4Y.

Облако Cloud4Y построено на базе стека технологий виртуализации VMware и позволяет арендаторам в течение нескольких минут сконфигурировать свой программно-определяемый ЦОД (vDC) с помощью удобного портала самообслуживания VMware vCloud Director. Клиентам доступно как создание виртуальных машин с требуемыми характеристиками, так и построение сетей с необходимой топологией и средствами защиты при помощи VMware NSX.

«При потреблении облачных услуг от надежных провайдеров при сохранении высокого уровня информационной безопасности и стабильности инфраструктуры клиентам удается также сэкономить финансовые ресурсы и время. Компании получают возможность сократить CAPEX в пользу OPEX, оплачивают только потребленные ресурсы без переплаты за простой излишних мощностей и премии за возможность в любой момент масштабировать свой виртуальный дата-центр. Техническая поддержка нашего облака работает в режиме 24х7 и способна взять на себя решение многих проблем, которые при использовании традиционного on-premise подхода потребовали бы от компании дополнительных трудовых ресурсов в штате», - отметили в Cloud4Y.