«Первый Бит» построил Wi-Fi-сеть «Русклимату» и ИЗТТ

«Первый Бит» построила беспроводную Wi-Fi-сеть в торгово-производственном холдинге «Русклимат». Теперь Wi-Fi могут пользоваться 3 тысячи сотрудников «Русклимата» одновременно. «Первый Бит» также организовал сеть Wi-Fi на Ижевском заводе тепловой техники (ИЗТТ), который принадлежит холдингу.

«Русклимат» с 1996 года производит климатическую и инженерную технику, предоставляет услуги по ее проектированию, монтажу, поставки и сервисному обслуживанию. Помимо России, холдинг ведет свою деятельность в странах СНГ и Балтии.

До проекта в «Русклимате» работала Wi-Fi-сеть, но ее скорость не позволяла сотрудникам холдинга быстро обмениваться данными через интернет. Соединение порой резко обрывалось, что создавало сложности в общении сотрудников «Русклимата» с клиентами в режиме онлайн.

«Русклимату» требовалась бесперебойная и высокоскоростная Wi-Fi-сеть. Для ее создания были приглашены специалисты Первого Бита. Им нужно было развернуть Wi-Fi-сеть в офисе общей площадью 9 500 кв. м и учесть все требования холдинга по безопасности и отказоустойчивости сети.

Специалисты «Первого Бита» провели работы по проектированию беспроводной сети, ее настройке и тестированию. Проектирование беспроводной сети выполнено на основе данных, которые были получены в результате проведённой процедуры SiteSurvey в типовых областях и комплексного моделирования с помощью специализированного ПО.

При проектировании и настройке было учтено фактическое состояние радиосреды на объекте, определённое при проведении радиообследования. В итоге на всех этажах зданий офиса «Русклимата» и в шоу-румах была построена высокоскоростная беспроводная Wi-Fi-сеть как для сотрудников, так и для гостей компании.

Специалисты «Первого Бита» построили сеть Wi-Fi на ИЗТТ – завод входит в холдинг «Русклимат» и производит электрические, газовые, воздушные системы отопления.

Wi-Fi-сеть на заводе была построена, чтобы автоматизировать процессы изготовления тепловой техники. Для этого специалистами Первого Бита были также подобраны мобильные терминалы сбора данных. С помощью них сотрудники завода передают необходимую информацию в систему 1С. Таким образом, руководители ИЗТТ могут оперативно контролировать процесс производства от штамповки до отгрузки продукции.

На заводе, площадь которого составляет 9 400 кв. м, специалисты «Первого Бита» установили 14 точек доступа Extreme Networks AP7522 и настроили 16 мобильных терминалов сбора данных Urovo V5100, которые по Wi-Fi передают информацию в систему «1С».

«Wi-Fi-сети работают на гигабитных скоростях. Одновременно Wi-Fi-сетью в офисе «Русклимата» могут пользоваться до 3 тысяч пользователей, на заводе – до 1 тысячи пользователей, - отметил руководитель направления «Бит.Wi-Fi» компании «Первый Бит» Александр Пушкарев.

«Аккуратная реализация проекта. Присланная документация на проект была лучшей из того, с чем я сталкивался», - сказал директор ИТ-департамента торгово-производственного холдинга «Русклимат» Алексей Иконников.