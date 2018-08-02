VEON «Россия» представила финансовые результаты за 2 кв. 2018

Согласно данным отчета о финансовых и операционных результатах VEON Ltd. за 2 квартал 2018 г. по бизнес-единице «Россия», «Вымпелком» (бренд «Билайн») продемонстрировал хорошие финансовые результаты, добившись роста показателя EBITDA по сравнению со вторым кварталом 2017 года, несмотря на затраты на интеграцию «Евросети».

В течение квартала конкурентная среда была относительно стабильна, однако компания ожидает, что в России сохранятся сложные макроэкономические и рыночные условия, в том числе из-за ослабления рубля.

Общая выручка во втором квартале 2018 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 72,5 млрд руб. Основным драйвером роста стало увеличение мобильной сервисной выручки и значительный (на 107,2% до 5,7 млрд руб.) рост выручки от продаж оборудования и аксессуаров. Рост выручки от продаж оборудования и аксессуаров был обеспечен появлением дополнительных монобрендовых магазинов после интеграции «Евросети» и проведением ребрендинга с 22 февраля 2018 г.

Сервисная выручка в мобильном сегменте показала рост на 3,5% и составила 57,6 млрд руб., преимущественно за счет увеличения выручки от передачи данных и других дополнительных сервисов, которые компенсировали снижение выручки от голосовых услуг. Показатель среднего дохода в месяц в расчете на абонента (ARPU) продолжил рост и во втором квартале 2018 года, увеличившись на 5,6% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года.

Выручка от передачи мобильных данных продолжила позитивную динамику и показала рост на 6,2% до 15,4 млрд руб. Увеличение показателя обеспечил рост проникновения пакетных предложений и смартфонов, а также соответствующий рост объемов передаваемых данных. ARPU в сегменте мобильной передачи данных последовательно демонстрирует рост, увеличившись на 8,9% за счет успешной деятельности по активизации продаж и продолжающейся оптимизации тарифных планов. Поддержку росту оказывает также и увеличение проникновения пакетных предложений внутри клиентской базы.

Количество абонентов «Билайн» сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,3% и составило 56,4 млн абонентов, что в полной мере соответствует тенденциям рынка. В основе такой динамики лежит сокращение объемов продаж через альтернативные каналы дистрибуции в результате фокуса на развитии монобрендовой сети.

Сокращение клиентской базы обусловлено снижением количества абонентов со сроком пользования услугами менее 12 месяцев, в то время как количество абонентов со сроком пользования более 12 месяцев в общей базе выросло. Доля объемов B2C продаж через монобрендовые магазины «Билайн» увеличилась к концу второго квартала 2018 года до 38%, в то время как в предыдущем году данный показатель составлял 24%.

Сервисная выручка в фиксированном сегменте сократилась на 10% до 8,9 млрд руб. На показатель повлияло сокращение на 600 млн рублей выручки от транзитного трафика, централизованого в VEON Wholesales Services, подразделении группы VEON, которое взаимодействует с международными операторами, и показываемого в выручке группы в сегменте «другое». .

Без учета этого влияния сокращение выручки в фиксированном сегменте составило бы 4,4%, то есть по сравнению с предыдущими кварталами обозначился бы тренд на улучшение. Централизация международного интерконнекта и выручки от транзитного трафика продлится до конца года.

Прогнозируемое максимальное воздействие на выручку в России составит $45 млн, ожидаемое максимальное воздействие на EBITDA – $5 млн в 2018 г. Конвергентные тарифные предложения (FMC) продолжают играть важную роль в развитии фиксированного сегмента. Клиентская база FMC выросла во втором квартале 2018 года на 34% в годовом исчислении и достигла 973 тысяч клиентов. Таким образом, доля клиентов FMC в общей базе клиентов ШПД составила 43%, что оказало влияние на снижение оттока.

«Билайн» продолжил развитие сегмента В2В, совершенствуя портфель предложений за счет более кастомизированных предложений и решений как для малого, так и для крупного бизнеса. Фиксированный бизнес показал рост на 2,5% по сравнению с первым кварталом. Такой показатель отмечен впервые за три года и обусловлен преимущественно модернизацией инфраструктуры сети и ростом продаж.

Показатель EBITDA увеличился на 1,2% и достиг 27,2 млрд рублей, обеспечив базовую прибыль EBITDA рентабельностью 37,6%, что на 1,8 процентных пункта меньше в годовом исчислении. В основе роста EBITDA по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года - рост выручки, частично компенсированный возросшими затратами на рекламу, ростом технических и IT затрат по причине расширения сети, а также затраты на интеграцию «Евросети», которые во втором квартале 2018 года составили приблизительно 1 млрд рублей. Затраты на интеграцию частично компенсирует рост рентабельности продаж оборудования и аксессуаров, и как результат, рост продаж устройств, главным образом за счет увеличения числа монобрендовых магазинов «Билайн».

Процесс интеграции «Евросети» продолжается: к концу июля 2018 года интегрировано и ребрендировано в монобрендовые магазины «Билайн» около 1400 (из 1600) магазинов, ранее принадлежавших «Евросети». «Билайн» ожидает продолжение негативного воздействия на EBITDA (в объеме приблизительно 3 млрд руб. за 2018 финансовый год) из-за интеграции и затрат на ребрендинг магазинов «Евросеть». Помимо этого, «Билайн» ожидает давление на рентабельность базовой прибыли EBITDA вследствие интеграции и ребрендинга. При этом планируется сокращение затрат на альтернативные каналы продаж, что частично нивелирует это негативное воздействие.

Интеграция магазинов «Евросети» - важный этап в реализации монобрендовой стратегии «Билайн». По завершению процесса интеграции «Билайн» ожидает позитивное влияние на выручку и, начиная с 2019 года, на EBITDA за счет активизации продаж устройств и повышения эффективности каналов продаж.

Капитальные затраты за вычетом затрат на лицензии увеличились на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном в результате ускорения развертывания сети и интеграции магазинов «Евросети». «Билайн» продолжает инвестирование в развитие сети в целях создания высокотехнологичной и современной инфраструктуры, готовой к интеграции новых технологий. Показатель соотношения капитальных затрат за вычетом лицензий к выручке за последние 12 месяцев во втором квартале 2018 года составил 16,6%.

На сегодняшний день предварительные расчеты показывают необходимость затрат на исполнение «Закона Яровой» в объеме около 6 млрд руб. в 2018 финансовом году, ожидаемых в третьем и четвертом квартале 2018 г.