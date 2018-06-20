«Стэп лоджик» наращивает экспертизу в сфере проектирования инженерных систем ЦОД при помощи Autodesk CFD

«Стэп лоджик» расширяет компетенции по направлению проектирования инженерных систем дата-центров за счет использования технологии численного CFD-моделирования термодинамических процессов на базе программного обеспечения Autodesk CFD. Применяемый в CFD-моделировании метод конечных элементов позволяет обеспечить достоверность и точность, соответствующие натурному эксперименту.

Специалисты «Стэп лоджик» прошли углубленный учебный курс по работе в Autodesk CFD и получили соответствующие сертификаты. В департаменте инженерных систем компании работает несколько фокусных групп по таким направлениям, как BIM, IoT, IIoT, интеллектуальные здания и др. В совокупности сотрудники департамента имеют более 200 дипломов и сертификатов, которые подтверждают высокие компетенции «Стэп лоджик» при проектировании инженерных систем и проведении монтажных работ на объектах любого уровня сложности.

«Расширение экспертизы за счет использования в проектах CFD-моделирования – это ответ нашей компании на современные запросы меняющегося рынка. Нам важно оставаться на острие технологий и предлагать нашим заказчикам самые инновационные и надежные решения. На сегодняшний день ни одна эмпирическая расчетная методика не в состоянии сравниться в точности с CFD-моделированием процессов. Фактически данная технология является виртуальной испытательной лабораторией, в которой можно воспроизвести все необходимые режимы работы инженерных систем ЦОД с высокой точностью», — сказал Юрий Батыжев, директор департамента инженерных систем «Стэп лоджик».

Autodesk CFD – это расчетная система для точного и гибкого моделирования климатических процессов объекта с учетом вентиляции, кондиционирования, отопления. Численное моделирование еще на стадии проектирования предоставляет возможности поиска «слабых» сторон и возможных уязвимостей на объекте, что является гарантией надежности проектируемых систем. Соответствие программного обеспечения Autodesk CFD 2018 ГОСТ и СНИП подтверждено сертификатом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Благодаря применению данной технологии появляется возможность оптимизировать систему кондиционирования, за счет чего достигается существенное сокращение операционных расходов объекта на электроснабжение. При этом технологии CFD-моделирования могут применяться не только в дата-центрах и серверных, но и для широкого спектра других объектов и задач. Так, например, CFD-моделирование позволяет рассчитывать ветровые нагрузки на здания и конструкции, оптимизировать климатические системы зданий с атриумной частью и большой площадью остекления, рассчитывать поступление дыма при пожаре.

Уже за первые месяцы внедрения технологии Autodesk CFD специалисты «Стэп лоджик» провели успешное моделирование и получили практические результаты для заказчиков по ряду ключевых объектов: системы кондиционирования ЦОД общей мощностью 0,9 МВт с двумя типами архитектуры охлаждения (межрядное без изоляции коридоров и межрядное с изоляцией); воздушно-тепловая завеса авиационного ангара с размерами проема 58 метров в ширину и 11 метров в высоту; система кондиционирования помещения ИБП Телецентра НТВ с установленным оборудованием на 4МВт; вентиляция 200 климатических боксов для WiFi-точек проходящего в Москве на площадке МГУ Фестиваля болельщиков FIFA 2018.