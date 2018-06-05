«Вокорд» представил новый комплекс контроля дорожного движения MicroCyclops

«Вокорд», российский разработчик и производитель профессиональных систем видеонаблюдения и биометрической идентификации на основе технологий искусственного интеллекта, резидент Фонда «Сколково» представил Vocord MicroCyclops – компактное решение для контроля транспортного потока на перекрестках и железнодорожных переездах. Устройство включает в себя интегрированную видеокамеру Vocord NetCam с полностью управляемым объективом, встроенный в камеру ГЛОНАСС/GPS-приемник, импульсный инфракрасный прожектор. К изделию может быть подключен многоцелевой радиолокационный измеритель скорости (радар), установленный на корпус.

Вся обработка данных, распознавание номеров и фиксация нарушений осуществляется непосредственно в камере на мощном современном процессоре Nvidia Jetson. Таким образом, для работы устройства не требуется никаких внешних серверов.

Алексей Кадейшвили, технический директор компании «Вокорд», сказал: «Компания "Вокорд" непрерывно и последовательно совершенствует свои технические средства и технологии, которые стимулируют развитие государственных программ по снижению аварийности на дорогах. Наше антивандальное компактное решение Vocord MicroCyclops, благодаря моноблочному исполнению и низкому энергопотреблению, обещает стать лидером российского рынка среди высокоточных комплексов фотовидеофиксации нарушений».

Отличительными особенностями Vocord MicroCyclops являются низкое энергопотребление и небольшие требования к каналам передачи данных. Благодаря этому комплекс может работать в полностью автономном режиме с энергопитанием от солнечных батарей и с передачей данных по беспроводным каналам связи (3G/4G). Малый вес и габариты обеспечивают простоту и удобство монтажа.

Комплекс контролирует до четырех полос движения в двух направлениях. Vocord MicroCyclops фиксирует все транспортные средства (ТС), пересекающие рубеж контроля, автоматически определяет скорость, при этом погрешность измерения составляет не более 2 км/ч.

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Решения резидентов "Сколково" – это непрерывный путь инноваций. Он заключается в постоянном совершенствовании своих проектов и выходе на новые рынки и ниши, которые позволят российским инновациям стать лидирующими в мире. Продукт компании "Вокорд", одного из лидеров направления видеоаналитики в Фонде, подтверждает этот тезис».