Huawei и «М.Видео» договорились о долгосрочном партнерстве

«М.Видео» (входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) и Huawei в течение года проведут ряд специальных акций по продвижению новинок и самых популярных моделей вендора. В июне «М.Видео» открывает первый месяц Huawei. В период с 1 июня по 2 июля в магазинах «М.Видео» и на mvideo.ruпокупатели могут приобрести смартфоны от ведущего китайского производителя электроники Huawei и получить гарантированные ценные подарки – портативную акустику или аксессуары. Скидка на такой комплект может достигать 5 990 руб.

В акции участвуют последние новинки бренда – смартфоны Huawei P20 с двойной камерой Leica и искусственным интеллектом, а также стильный Huawei P20 lite. При покупке этих устройств клиенты сети получают в подарок портативную акустику. К безрамочному смартфону Huawei Y9 покупатели получают в подарок портативную акустику Huawei AM08. В дополнение к смартфону с двумя двойными камерами Huawei Nova 2i «М.Видео» дарит 3 000 рублей на покупку аксессуара: наушники, внешний аккумулятор или смарт-часы, клиент может выбрать устройство по своему вкусу.

На все комплекты также действует рассрочка на 12 или 25 месяцев (юбилейная программа в честь 25-летия «М.Видео»), которая позволит распределить платежи за покупку на несколько месяцев без увеличения стоимости покупки. Так, ежемесячный платеж за флагманский смартфон Huawei P20 в рассрочку на 25 месяцев составит 1800 руб.

«Бренд Huawei за последние несколько лет стал одним из самых востребованных и заметных на телеком-рынке, заняв уверенное второе место в штучных продажах. Покупатели знают и любят смартфоны этого производителя за то, что каждая новинка от Huawei предвосхищает рыночные тренды, дает больше, чем ожидает пользователь. Искусственный интеллект, безрамочный экран, замедленная съемка, тройная камера – мы хотим дать возможность как можно большему числу покупателей пользоваться передовыми технологиями уже сейчас», – отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в «М.Видео» Сергей Сухоруков. – Месяц Huawei в «М.Видео» позволит нашим клиентам познакомиться со всеми новинками бренда и стать обладателем смартфона на исключительно выгодных условиях».

«Компания Huawei создает устройства в разных ценовых категориях и ориентируется на различную целевую аудиторию. Мы стремимся внедрять передовые технологии не только во флагманские смартфоны, но и в более доступные модели. Мы хотим, чтобы нашим пользователям было комфортно с нашими устройствами, чтобы у них было из чего выбирать», - сказала директор по маркетингу Huawei Consumer Business Group Мария Данилина.