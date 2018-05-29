«Росевробанк» внедрил новую систему «Банк-Клиент» для корпоративных клиентов

«Росевробанк» совместно с BSS внедрил новую систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» на основе CORREQTS Corporate. Теперь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступно еще больше услуг, не требующих визита в отделения банка.

Новый «Банк-Клиент» стал мультибраузерным и доступен в операционных системах MS Windows и MacOS (OSX), браузерах Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и Safari.

Наиболее существенное развитие получили модули «Зарплатный проект» и «Онлайн-конвертация». В частности, теперь в рамках зарплатного проекта клиенты могут отслеживать обработку реестров в режиме онлайн, получать дополнительную информацию и комментарии банка. Кроме того, появилась возможность в режиме реального времени совершать операции по конвертации валюты по курсу, приближенному к биржевому.

Электронный документооборот позволяет клиентам удаленно подписывать договоры, дополнительные соглашения и направлять их в банк, а сервис «Светофор» дает возможность получать необходимую информацию о контрагентах. В картотеке системы можно просматривать платежные поручения, требования и банковские ордера, а также отправлять в банк заявления об акцепте или отказе от него.

С помощью гибких настроек системы клиенты Росевробанка могут создавать шаблоны платежных документов, экспортировать/импортировать документы в бухгалтерские программы, передавать документы валютного контроля в электронном виде, создавать собственные и просматривать корпоративные банковские справочники.

Благодаря механизмам электронной подписи, криптографическим алгоритмам шифрования данных и аутентификации сторон при взаимодействии в интернете система CORREQTS полностью обеспечивает информационную безопасность клиента.

«Внедрение новой системы «Банк-Клиент» подтверждает технологическую зрелость IT-ландшафта, а также гибкость и эффективность продуктовой модели Росевробанка. Мы предлагаем клиентам качественные и удобные сервисы, позволяющие совершать все необходимые операции при ведении деятельности. Максимальное удовлетворение потребностей клиентов – одна из главных целей банка в разработке инновационных решений» – отметил исполнительный вице-президент «Росевробанка» Алексей Евтушенко.

«При подключении к системе клиенты получают возможность проводить операции по счетам, просматривать остатки и выписки, управлять зарплатными проектами и корпоративными картами, совершать валютные операции, пользоваться электронным документооборотом и цифровой подписью, проверять контрагентов и заключать договоры. Новый «Банк-Клиент» стал значительно удобнее. Система проста в использовании и не требует особых знаний в области информационных технологий. Мы стремимся отвечать всем запросам наших клиентов и постоянно совершенствуем сервисы дистанционного обслуживания» – сказала директор операционной дирекции Татьяна Анохина.