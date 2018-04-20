Positive Technologies выбрала облако «КРОК» как площадку для разработки новых продуктов

Positive Technologies воспользовалась мощностями облачной платформы «КРОК» для разработки и тестирования своих новых продуктов. Также Positive Technologies проводит в облаке обучение по работе со своими продуктами для персонала 60 компаний-партнеров. Использование облачных ресурсов позволяет Positive Technologies сэкономить до 40% бюджета на ИТ-оборудование и ускорить вывод новых продуктов на рынок.

За рубежом компания имеет представительства в Великобритании, США, Италии, Чехии и Корее. Эффективность и скорость вывода на рынок новых продуктов зависит от того, насколько слаженно работают международные команды экспертов компании. С помощью облака «КРОК» заказчик создал единую среду разработки, которая повысила эффективность совместной работы своих специалистов. Проект также позволил сократить затраты на ИТ и упростить администрирование ИТ-инфраструктуры.

Кроме того, с помощью облака Positive Technologies предоставляет тестовый доступ к продуктам своим клиентам, партнерам и дистрибуторам по всему миру, а также проводит обучение. Это дает возможность повысить эффективность использования программных решений конечными пользователями.

«Тестирование новых версий продуктов — важнейший этап разработки, которому мы уделяем особое внимание. Качество и время его реализации напрямую зависят от производительности, используемой нами инфраструктуры. — сказал Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России. – Проведение различных видов автоматизированного тестирования новых версий в среднем занимает несколько суток и требует использования порядка 100 виртуальных серверов. Продуктовая линейка Positive Technologies насчитывает 10 коммерческих продуктов, каждый из которых обновляется в соответствии со своим планом разработки (road-map) — несколько мажорных релизов в год. Таким образом, использование облачных сервисов практически единственно возможный вариант построения инфраструктуры для автоматизированного тестирования».

При выборе облачной платформы заказчик ориентировался на такие ее характеристики, как высокая производительность, гарантия защиты информации от потери, возможность четкого контроля затрат, удобное управление ресурсами.

Облако «КРОК» соответствует всем требованиям Positive Technologies. В нем развернуты виртуальные машины с широкими возможностями по масштабированию и быстрые диски all-flash. Инфраструктура облака распределена между двумя территориальными дата-центрами, что обеспечивает дополнительный уровень защиты данных в дополнение к сервисам, предотвращающим взломы, атаки и утечки. Затраты на ИТ легко просчитываются и прогнозируются благодаря почасовому биллингу. Облачная инфраструктура легко подстраивается под задачи заказчика: подключение необходимых ресурсов осуществляется буквально «по клику» через удобную консоль управления, совместимую c API Amazon, который столь привычен для ИТ-разработчиков. Дополнительное удобство работы с облаком обеспечивает утилита Terraform, она полностью автоматизирует процессы разворачивания инфраструктур в облаке за счет преднастроенных шаблонов. Это ускоряет работу администраторов в несколько раз и уменьшает количество рутинных действий.

«Особое внимание мы уделяем тому, как защищены сервисы наших партнеров и подрядчиков. В надежности использования облака "КРОК" мы не усомнились, так как Positive Technologies неоднократно проводила в нем тесты на проникновение», — отметил Олег Сенченко, глава ИТ-департамента Positive Technologies.

«Использование внешних облачных ресурсов в среде разработчиков ПО — распространенная практика. С момента запуска облака "КРОК@ им воспользовались десятки компаний, они размещают на нашей облачной платформе виртуальные машины для тестирования ИТ-решений, а также предоставляют доступ к своим системам по схеме SaaS. Помимо технических характеристик облака КРОК, заказчики отмечают персонифицированный подход к оказанию услуг, что выгодно отличает нас от многих конкурентов, в том числе международных», — отметил Максим Березин, директор по развитию облачных услуг компании «КРОК».