IXcellerate построит резервную площадку для «Nestlé» в России

Nestlé создаст резервный ЦОД в России. Исполнителем проекта выбрана компания IXcellerate – оператор коммерческого, полностью сертифицированного дата-центра в России.

Решение о создании резервной площадки было принято руководством «Нестле Россия» в целях повышения надежности и отказоустойчивости своих ИТ систем. Требования к этим параметрам существенно выросли в связи с уверенным ростом компании, запуском новых комплексов и заводов, а также планами по дальнейшему расширению бизнеса в РФ.

Вопреки глобальной тенденции строить собственные резервные ЦОДы, руководство корпорации в России выбрало другой сценарий – передать решение этой задачи на аутсорсинг. Расчеты показали, что размещение оборудования в коммерческом ЦОДе, во-первых, более надежно (так как риски содержания собственной ИТ-площадки и возможные потери при сбое существенно выше), а во-вторых, более выгодно (так как в среднесрочной перспективе финансовая нагрузка на содержание собственного ЦОДа оказывается выше, чем в модели с аутсорсингом). Договор предусматривает возможность отключения или вывода на обслуживание любой системы, узла или компонента инфраструктуры с сохранением полной функциональности объекта.

Кирилл Кочуров, директор управления информационных систем и технологий «Нестле Россия», отметил: «Наша задача – обеспечить защищенность всех критически важных для бизнеса ИТ-систем в полном соответствии с международными регламентами «Nestlé». При этом мы стремимся оптимизировать расходы и увеличить эффективность. Мы стараемся сократить до минимума влияние затрат на потребителя и в связи с этим избежать роста цен. В лице IXcellerate мы нашли партнера, который смог решить обе эти непростые задачи. По мнению нашего отдела закупок, это самый клиенториентированный ЦОД из всех, кого мы рассматривали».

Резервная площадка для «Нестле Россия» будет построена с полными зеркалированием всех корпоративных данных. В рамках проекта IXcellerate обеспечивает заказчику выделенные стойки и стойкоместа под размещение комплекса с вычислительным кластером и системой хранения данных HPE 3par; пять рубежей контроля периметра, включая ограждение стоек, СКУД и биометрическую верификацию личности; подвод телекоммуникационных кабелей (кроссировки) по двум независимым непересекающимся путям от двух разнесенных телекоммуникационных зон (MMR); подключение электропитания к оборудованию по двум непересекающимся линиям от двух независимых и распределенных щитовых; уровень коннективности (42 оператора, присутствующих на площадке); SLA, превосходящий требования Tier 3 с показателем 99,982%; круглосуточную техническую поддержку на русском и английском

Представители «Нестле Россия» высоко оценили надежность площадки и полное отсутствие простоев с момента ввода в эксплуатацию, наличие сертификата PCI DSS v3.2, безопасную для человека автоматизированную систему зонального пожаротушения HI-FOG и другие компоненты инфраструктуры ЦОДа. Для глобальной корпорации весомое значение имели не только технологические, но и репутационные факторы: подтвержденное сертификатами Russian DC Awards лидерство IXcellerate в области качества, инноваций и ТСО (Total Cost of Ownership). Не менее серьезным аргументом стали финансовая устойчивость поставщика услуг - безубыточная бизнес-модель, прозрачная форма собственности, наличие международных инвесторов. Особое внимание было уделено клиентскому сервису и опыту работы с международными клиентами, в том числе в области FMCG.

Гай Вилнер, CEO IXcellerate, сказал: «Бизнес Nestlé во многом задает вектор развития пищевой промышленности России, а ее продукты пользуются огромной популярностью среди российского потребителя. Мы гордимся возможностью подержать рост и дальнейшее развитие столь важной для российской экономики международной корпорации. Для нас это серьезный вызов и отличная возможность продемонстрировать готовность к решению задач любого масштаба. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и исключительный сервис».