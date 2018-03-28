Предприятие Ростеха объявило о скором начале производства тренажеров для реабилитации после инсультов

«Росэлектроника», холдинг госкорпорации Ростех, объявил о скором начале серийного выпуска нейротренажеров, разработанных Самарским государственным медицинским университетом (СГМУ). Производство нейротренажеров ReviVR для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, а также игровых нейротренажеров для детей с ДЦП будет организовано на базе московского «Инженерно-маркетингового центра Концерна «Вега» и СГМУ. Это первый опыт передачи разработок медицинского вуза в серийное производство крупной российской корпорации.

Нейротренажер ReviVR представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из пневмоманжет, компрессорной установки для нагнетания в них воздуха, очков виртуальной реальности, а также специализированного программного обеспечения. Пациент погружается в виртуальную среду и может видеть себя в вертикальном положении, самостоятельно передвигаться. В настоящее время синтезированы две среды: футбольное поле и набережная. За счет стимуляции мозговой активности восстанавливаются нейронные связи. Человек «привыкает» к вертикальному положению.

Тренажер клинически испытан на пациентах в остром периоде после инсульта, то есть, начиная с первых 48 часов после зафиксированного факта нарушения мозгового кровообращения. По результатам тестов баланса Берга пациенты, прошедшие курс реабилитации на тренажере в стационаре, улучшили показатели двигательной активности вдвое.

«Поиск и поддержка инноваций – это один из главных инструментов Ростех на пути к технологическому прорыву и тем целям по наращиванию прибыли от диверсификации, которые мы перед собой ставим. В данном случае речь не просто о поддержке перспективного продукта, который может стать привлекательным для разных рынков, в том числе для международных, но и о повышении качества жизни людей, пострадавших от заболеваний, вызванных нарушением мозгового кровообращения», – отметил представитель Ростеха.

«Условия производства медицинских изделий на предприятии соответствует мировым стандартам. Мы имеем все необходимые лицензии на производство подобного оборудования. Думаем, что данные изделия будут востребованы в медицинских учреждениях, высокие отзывы российских экспертов это подтверждают», – отметил генеральный директор «ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш. По оценкам Концерна «Вега», инвестиции в проект могут составить до 20 млн. руб.

«Этап коммерциализации в создании инновационных изделий – самый трудоемкий. Мы знаем, что объем рынка нейрореабилитации велик. Нейротренажеры могут использоваться для восстановления пациентов после инсультов, травм, заболеваний ЦНС, ДЦП. Поэтому общими усилиями запускаем серийное производство», – сказал ректор СГМУ, академик РАН Геннадий Котельников.

На сегодня тренажер проходит клинические испытания в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина, областном реабилитационном центре «Самарский», московского городской больнице №31, московской городской больнице им. братьев Бахрушиных. Ведется сбор доказательной базы по эффективности применения ReviVR как в остром, так и в отдаленном периоде после острых нарушений мозгового кровообращения. Курс реабилитации длится 10 дней, продолжительность занятий 10-12 минут.

Нейротренажер для детей с ДЦП представляет собой игровую платформу с использованием системы отслеживания движений Microsoft Kinect. Занятия проходят в форме компьютерной игры, основанной на упражнениях лечебной физкультуры – синхронные и асинхронные махи руками, ногами, приседания, повороты, прыжки. Выполняя их, ребенок заставляет анимированного героя на экране совершать движения: двигаться вперед, поворачивать в стороны, преодолевать препятствия.

Тренажер проходит клиническую апробацию на базе Самарского областного реабилитационного центра для детей и подростков.

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире регистрируются от 15-20 млн. инсультов ежегодно. По данным Министерства здравоохранения РФ, в России каждый год от инсульта страдает около полумиллиона человек.