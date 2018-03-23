DIS Group представила систему KMS Lighthouse на Сall Center World Forum

DIS Group представила на Сall Center World Forum систему управления знаниями - KMSLighthouse (Knowledge Management System Lighthouse).

Компании всё чаще сталкиваются с растущими требованиями клиентов к быстрому предоставлению информации о продуктах и услугах компании. Увеличиваются не только требования к скорости и полноте информации, растет потребность в развитии в части digital каналов.

Единый источник данных помогает компании не только удовлетворять текущие запросы клиентов, быстро предоставляя непротиворечивую и полную информацию по всем каналам коммуникаций, но и учитывать будущие запросы клиентов с помощью передовых решений в области машинного обучения.

XVll Call Center World Форум, который прошел в Москве 20-21 марта – это крупнейшее региональное событие индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов. Ежегодно он собирает более 1400 участников. Управление знаниями – один из ключевых процессов в Контакт-центре, ведь именно знания являются источником высокой производительности специалистов, а также инноваций и конкурентных преимуществ.

На мероприятии Руслан Шагалиев, руководитель направления KMS Lighthouse компании DIS Group, представил наиболее востребованную на сегодняшний день систему управления знаниями - Knowledge Management System (KMS) Lighthouse.

Knowledge Management System (KMS) Lighthouse - это не просто средство автоматизации, а готовое профессиональное решение с выстроенным бизнес-процессом управления знаниями в организации, основана на лучших практиках и многолетних успешных примерах внедрения. Система постоянно развивается и движется в ногу со временем, среди основных направлений развития можно выделить: распознавание естественного языка и самообучающийся поисковый механизм, доступ к базе знаний для клиентов (Self Service Portal), интеграции и чат-боты.

Knowledge Management System (KMS) Lighthouse представлена на мировом рынке более 12 лет. Более 50 успешных внедрений системы были произведены в России, Израиле, США, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии в различных сферах (телеком, банки, страховые компании, логические компании, медицинские центры). Российские клиенты – Связь Банк (решение внедрено в 2015 году), российский банк из ТОП-3 ВТБ (внедрение в настоящее время), телекоммуникационный оператор большой четверки (внедрение в настоящее время).

«Быстрое предоставление информации в режиме реального времени точной информации клиенту по любому каналу коммуникаций повышает эффективность обслуживания», комментирует Людмила Соловьева, ведущий эксперт компании DIS Group по системе управления знаниями.