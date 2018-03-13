«Лаборатория Касперского» нашла сложное шпионское ПО, заражающее жертв через роутеры

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили сложную киберугрозу, которая используется для шпионажа в странах Ближнего Востока и Африки по меньшей мере с 2012 г. Вредоносное ПО получило название Slingshot(«Рогатка» или «Праща»).

Одна из самых примечательных особенностей Slingshot — необычный вектор атак. Эксперты выяснили, что многие жертвы зловреда были заражены через роутер. В ходе атак группировка, стоящая за Slingshot, взламывает устройство и помещает в него компоненты вредоносного ПО, в том числе динамически загружаемую библиотеку ipv4.dll. Когда администратор подключается к роутеру для его настройки или диагностики, прошивка устройства загружает и запускает на компьютере администратора этот модуль, который, в свою очередь, скачивает остальные модули этой вредоносной программы с роутера. Один из этих компонентов может работать в режиме ядра (kernelmode), что дает ему полный контроль над компьютером жертвы.

Метод взлома самого роутера пока остается неясным, возможно, злоумышленники использовали для этого один из известных эксплойтов.

После заражения Slingshot загружает несколько дополнительных модулей, включая два больших и мощных: Cahnadr и GollumApp. Они работают в связке и «помогают» друг другу в сборе информации, защите от обнаружения и фильтрации данных.

Судя по всему, главное предназначение Slingshot — кибершпионаж. Программа собирает и передает злоумышленникам скриншоты, вводимые с клавиатуры символы, сетевую информацию, пароли, подключения к USB, данные из буфера обмена и многое другое. Доступ зловреда к ядру означает, что в теории Slingshot может украсть все что угодно.

Slingshot включает и ряд техник, помогающих ему оставаться незамеченным. Среди них шифрование всех модулей, вызов системных служб напрямую, минуя защитные решения, ряд антиотладочных приемов, а также гибкие сценарии поведения в зависимости от того, какое защитное решение используется в устройстве.

Образцы вредоносного кода, которые анализировали эксперты, были помечены как «версия 6.x». Судя по этой метке, угроза существует уже довольно давно. Для разработки ПО такой сложности действительно требуется много времени и ресурсов, а также высокий уровень подготовки исполнителей. В совокупности эти улики позволяют сделать вывод, что группировка, стоящая за Slingshot, высокоорганизованна, профессиональна и, возможно, спонсируется государством. Текстовые артефакты в коде говорят о предположительно англоязычном происхождении разработчиков.

На данный момент эксперты обнаружили около 100 жертв Slingshot. Большинство из них расположены в Кении и Йемене, также есть жертвы в Афганистане, Ливии, Конго, Иордании, Турции, Ираке, Судане, Сомали и Танзании. Значительная часть атакованных — физические лица, однако встречаются и государственные органы.

«Slingshot — сложное ПО с очень широким арсеналом инструментов и техник, включая модули, работающие в режиме ядра. До сих пор подобное встречалось только в угрозах самого высокого уровня. Подобный функционал крайне ценен для хакеров. Этим можно объяснить, почему Slingshot существует уже по крайней мере шесть лет», — отметил Алексей Шульмин, старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».