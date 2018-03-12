«Лаборатория Касперского» обнаружила серьезные уязвимости в популярных умных камерах

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили ряд серьезных уязвимостей в популярных смарт-камерах, которые часто используются в качестве видеоняни, а также для наблюдения за обстановкой дома или в офисе. Найденные бреши могли бы позволить злоумышленникам получить удаленный контроль над камерами и делать с ними все что угодно: от запуска вредоносного кода до выведения их из строя. Компания сообщила обо всех найденных уязвимостях производителю устройств (Hanwha Techwin): к настоящему моменту часть из них закрыта, оставшиеся будут исправлены в ближайшее время.

Исследованные умные камеры отличаются одной особенностью – все они взаимодействуют с пользователем и его устройствами (компьютером, смартфоном, планшетом) не напрямую, а через облачный сервис. И именно архитектура этого сервиса оказалась уязвимой к разного рода внешним воздействиям. Дело в том, что передача и обработка любых запросов от человека к камере и обратно происходит в облаке по протоколу XMPP. В облаке, организованном на базе этого протокола, есть так называемые «комнаты», в каждой из которых находятся видеокамеры одного типа. В силу незащищенности архитектуры злоумышленники способны зарегистрировать в таком облаке произвольную учетную запись и с ее помощью получить доступ ко всем «комнатам».

В итоге, эксплуатируя различные уязвимости, недоброжелатели могут: получить доступ к видео- и аудиоматериалам любой камеры, подключенной к облаку; получить права суперпользователя и задействовать камеру в атаках на другие устройства; удаленно загружать и выполнять любой вредоносный код; красть личные данные пользователей, которые те указывают для получения уведомлений от умных камер на свои аккаунты в социальных сетях и почтовых сервисах; использовать камеру как точку входа для проведения атак на устройства во внутренней сети, которые расположены за межсетевыми экранами; удаленно выводить камеру из строя (причем даже так, что ее нельзя будет восстановить).

Одним из потенциальных сценариев атаки, к примеру, может стать подмена изображения для конечного пользователя. Причем злоумышленники могут это сделать даже без особого труда. Для этого им нужно в облаке получить настройки камеры, в которых указаны ее модель, серийный номер и МАС-адрес. Далее, используя уязвимость в алгоритме формирования пароля, злоумышленник восстанавливает пароль и модифицирует прошивку камеры-клона (точно такой же камеры, как и у жертвы, но на стороне злоумышленника). После этого атакующий удаленно выключает камеру пользователя и начинает транслировать ему картинку со своей камеры-клона.

Во время своего исследования эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в облачном сервисе почти 2000 смарт-камер. Однако учитывая, что часть устройств работает через роутеры и файерволы, уязвимых гаджетов может быть в разы больше.

«Когда речь заходит об интернете вещей, пользователи и производители ошибочно думают, что безопасность таких устройств можно обеспечить, отделив их от внешнего мира с помощью роутера. Да, в некоторых случаях этот трюк работает, потому что прежде чем воспользоваться уязвимостью в очередном умном устройстве, злоумышленник должен получить доступ к роутеру. Но только не в случае с этими смарт-камерами, поскольку все их коммуникации с пользователем и глобальной сетью происходят в уязвимом облаке, – сказал Владимир Дащенко, руководитель группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и интернета вещей Kaspersky Lab ICS CERT. – Так что мы рекомендуем пользователям как минимум задуматься о вопросах кибербезопасности нового умного устройства перед его покупкой, а производителей таких гаджетов призываем продумывать их защиту еще на этапе разработки».

В Hanwha Techwin отметили, что безопасность пользователей является высшим приоритетом для компании. Производитель смарт-камер уже закрыл ряд уязвимостей, в том числе возможность удаленной загрузки и выполнения вредоносного кода. Также компания выпустила обновление прошивки для всех камер и в ближайшее время планирует исправить уязвимости облачного сервиса.